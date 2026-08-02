जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में बिना अनुमति धरना पड़ा मंहगा; सपा नेत्री नीलम यादव समेत 5 पर केस
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में बिना अनुमति गांधी समाधि पर धरना देने जा रहीं सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव को पुलिस ने समर्थकों सहित हिरासत में ले लिया। पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मुचलका भरवाकर रिहा किया गया। नीलम ने यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध किया।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में गांधी समाधि पर बिना अनुमति धरना देने जा रहीं समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव को पुलिस ने समर्थकों समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में कोतवाली लाने के बाद सपा नेता समेत पांच नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाद में पुलिस ने सभी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया। प्रयागराज से रामपुर पहुंचीं सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव रविवार को गांधी समाधि पर धरना देने की तैयारी कर रही थीं।
सपा नेत्री समेत 7 पर केस
जिसकी भनक लगते ही शहर कोतवाली और महिला थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिना अनुमति भीड़ जुटाकर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को रोक दिया और नीलम यादव को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि मामले में नीलम सिंह यादव, आरिफ खान, शाने आलम, संदीप मौर्य और आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुचलका भरवाकर रिहा किया गया है।
जौहर यूनिवर्सिटी का उत्पीड़न बंद करे सरकार
हिरासत में लिए जाने से पूर्व नीलम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की रीढ़ है और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान गरीब बच्चों को कम फीस में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। सरकार को ऐसी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए, न कि नोटिस भेजकर उत्पीड़न करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य जौहर यूनिवर्सिटी को जारी नोटिस वापस कराना है और जब तक प्रशासन अपना फैसला वापस नहीं लेता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
नोटिस वापस लिए जाने की मांग
एसपी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को दिए गए नोटिस को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बिना अनुमति गांधी समाधि स्थल पर धरना देने का प्रयास किया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नीलम यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना कोतवाली लाया गया। केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।
जौहर यूनिवर्सिटी को मिली है कानूनी राहत
आपको बता दें रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 भवनों का नक्शा पास नहीं होने के चलते रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। और 15 दिन का समय दिया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगी है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए हुए मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की संभावना टल गई।