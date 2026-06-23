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चंद्रशेखर की ASP के 4 पदाधिकारियों समेत 69 पर मुकदमा; शव रखकर ट्रैफिक बाधित करने का आरोप

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत के बाद कलक्ट्रेट तिराहे पर जाम लगाया गया। पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में आजाद समाज पार्टी के चार पदाधिकारियों समेत 69 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी है।

चंद्रशेखर की ASP के 4 पदाधिकारियों समेत 69 पर मुकदमा; शव रखकर ट्रैफिक बाधित करने का आरोप

संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित बघौली में सड़क दुर्घटना में घायल की मौत को लेकर भीड़ ने सोमवार की देर शाम एसपी कैंप कार्यालय के समीप कलक्ट्रेट तिराहे पर सड़क जाम कर दी। पुलिस के साथ अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के 4 पदाधिकारी समेत 69 पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन पर लाठी-डंडे के साथ खलीलाबाद-मेंहदावल मार्ग पर शव रखकर यातायात बाधित करने का आरोप है। कलक्ट्रेट चौकी इंचार्ज ध्रुव नारायन यादव ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि अनई गांव निवासी सुभाषचंद्र 18 जून को बघौली चौराहे पर सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 22 जून को उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रीमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

शव रखकर मार्ग जाम करने का आरोप

सोमवार की शाम खुद को भीम आर्मी का नेता, पदाधिकारी बताते हुए कुछ लोगों ने कलक्ट्रेट तिराहे पर जाम लगा दिया। इससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुआ। कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन गई। उच्चाधिकारियों द्वारा बार-बार बताया गया कि अभियोग दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। भीड़ ने बात नहीं सुनी और मार्ग जाम रखा। पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी कर जान माल की धमकी भी दी। जाम में फंसे एम्बुलेंस में मरीज के परिजन गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई।

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25 मिनट बाधित रहा यातायात, 69 पर केस

प्रदर्शन के चलते करीब एक घंटा 25 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमरनाथ, भाईचारा कमेटी के जिला महासचिव रत्नेश, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजीत गौतम, आजाद समाज पार्टी के लीगल जिलाध्यक्ष रामाज्ञा उर्फ मट्टू, अनिल, दीपू, प्रमोद, दुर्गा सिंह, अखिलेश, इन्द्रेश, विनोद, मुल्लाल, अजय, वीरेंद्र प्रजापति, सेराजुद्दीन, अवधेश, अमन, शिवकुमार पांउेय, भोला और 40-50 अज्ञात महिला एवं पुरुष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर अन्य की पहचान की जा रही है।

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