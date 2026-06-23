चंद्रशेखर की ASP के 4 पदाधिकारियों समेत 69 पर मुकदमा; शव रखकर ट्रैफिक बाधित करने का आरोप

संतकबीरनगर में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत के बाद कलक्ट्रेट तिराहे पर जाम लगाया गया। पुलिस से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में आजाद समाज पार्टी के चार पदाधिकारियों समेत 69 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच जारी है।

संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित बघौली में सड़क दुर्घटना में घायल की मौत को लेकर भीड़ ने सोमवार की देर शाम एसपी कैंप कार्यालय के समीप कलक्ट्रेट तिराहे पर सड़क जाम कर दी। पुलिस के साथ अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के 4 पदाधिकारी समेत 69 पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन पर लाठी-डंडे के साथ खलीलाबाद-मेंहदावल मार्ग पर शव रखकर यातायात बाधित करने का आरोप है। कलक्ट्रेट चौकी इंचार्ज ध्रुव नारायन यादव ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि अनई गांव निवासी सुभाषचंद्र 18 जून को बघौली चौराहे पर सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 22 जून को उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रीमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

शव रखकर मार्ग जाम करने का आरोप सोमवार की शाम खुद को भीम आर्मी का नेता, पदाधिकारी बताते हुए कुछ लोगों ने कलक्ट्रेट तिराहे पर जाम लगा दिया। इससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुआ। कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन गई। उच्चाधिकारियों द्वारा बार-बार बताया गया कि अभियोग दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। भीड़ ने बात नहीं सुनी और मार्ग जाम रखा। पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी कर जान माल की धमकी भी दी। जाम में फंसे एम्बुलेंस में मरीज के परिजन गुहार लगाते रहे लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई।