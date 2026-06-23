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लखनऊ अग्निकांड में 6 पर मुकदमा, 4 अरेस्ट, 4 अधिकारियों पर भी ऐक्शन

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ अग्निकांड में 6 पर मुकदमा हुआ है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भवन मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता समेत चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊ अग्निकांड में 6 पर मुकदमा, 4 अरेस्ट, 4 अधिकारियों पर भी ऐक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ के निर्देश पर लखनऊ अग्निकांड में सख्त कार्रवाई करते हुए भवन मालिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वहीं मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक के बाद बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता समेत चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच दो सदस्यीय एसआईटी के सुपुर्द कर दी है, जिसे सात दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद भी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। मौतों के जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का छह पर मुकदमा, चार गिरफ्तार, दो की तलाश

भीषण अग्निकांड और 15 लोगों की मौतों की जिम्मेदार इमारत मालिक समेत छह के खिलाफ अलीगंज थाने में गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पुरनिया चौकी प्रभारी ने दर्ज कराया है। पुलिस ने इमारत मालिक समेत चार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार दो आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक आरोपी इमारत स्वामी वीरेंद्र शुक्ला, पेट शॉप एंड क्लीनिक के मालिक राम कृष्ण उपाध्याय, हेड हूपर्स गेमिंग जोन व एनीमेशन एकेडमी संचालक तुशांक जायसवाल, आईटी कंपनी संचालक सुरेश साहू, को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अन्य आरोपियों में सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं।

मौतों के जिम्मेदारों पर लगी धाराएं और सजा :

-धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या): किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे कार्य से होती है, जिसका उद्देश्य जान लेना या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना हो जिससे मृत्यु की पूर्ण संभावना हो, तो इसमें आजीवन कारावास या 5 से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है

-धारा 110 बीएनएस : कोई व्यक्ति इस इरादे या जानकारी के साथ कार्य करता है कि इससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन कोई शारीरिक चोट नहीं पहुँचती है, तो 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

-धारा 125 बीएनएस : इस धारा में नुकसान की गंभीरता के आधार पर सजा और जुर्माने का प्राविधान है। तीन से छह महीने तक की कैद और 2500 से पांच हजार तक जुर्माना।

-धारा 3(5) बीएनएस : समूह में शामिल हर व्यक्ति उसी तरह जिम्मेदार होता है, जैसे कि उसने वह अपराध अकेले ही किया हो। सभी को समान सजा का प्रावधान है।

-अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 : भवनों में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने, फायर एनओसी और सुरक्षा उपकरणों में कमी व नियमों के उल्लंघन से संबंधित प्रावधान हैं।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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