कानपुर देहात में सपा जिलाध्यक्ष समेत 225 सपाईयों पर मुकदमा, जानें क्या है वजह?

कानपुर देहात में 11 जून को बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में सपा जिलाध्यक्ष अरुण यादव बबलू समेत 25 नेताओं और 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन से यातायात प्रभावित हुआ। वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा जिलाध्यक्ष समेत 225 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई 11 जून को जिला मुख्यालय माती में हुए प्रदर्शन के संबंध में की गई है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन बिना अनुमति आयोजित किया गया था और इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। जानकारी के अनुसार, 11 जून को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय माती पहुंचे थे। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, यूरिया की किल्लत, पेपर लीक और अन्य जनसमस्याओं को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा था।

बिना अनुमति सपाईयों ने प्रदर्शन किया था पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि धरना-प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई और यातायात व्यवस्था बाधित हुई। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने और निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार के निर्देश पर लालपुर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

सपा जिलाध्यक्ष समेत 225 सपाईयों पर केस मुकदमे में सपा जिलाध्यक्ष अरुण यादव बबलू समेत 25 नेताओं को नामजद किया गया है। इनमें पूर्व जिलाध्यक्ष वीरसेन यादव, संतोष त्रिपाठी, राम सिंह यादव, हाजी फैजान खान, हिमांशु यादव, सौरभ पठान, समरथ पाल, निर्देश यादव, नरेन्द्र पाल सिंह मनू, मनोज यादव, आलोक रत्न यादव और अन्य कई नेता शामिल हैं। इसके अलावा 200 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर गैरकानूनी सभा करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।