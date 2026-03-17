यूपी के 50 लाख से अधिक बिजली बकायेदारों का मामला नियामक आयोग पहुंचेगा, उठी ये मांग

यूपी भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। पुराने मीटर पोस्टपेड थे। जब मीटर बदलकर स्मार्ट लगाए गए, तो पहले से पोस्टपेड का बकाया, मीटर बदलने के बाद काफी समय तक बिल न दिए जाने और तमाम अन्य वजहों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता बकायेदार हो गए।

UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर खाते का बैलेंस नेगेटिव है। इन उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दिए जाने का मामला सोमवार को नियामक आयोग में पहुंचेगा। आयोग से मांग की जाएगी कि प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को उसी तरह किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाए, जैसी सहूलियत पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलती है।

केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। पुराने मीटर पोस्टपेड थे। जब मीटर बदलकर स्मार्ट लगाए गए, तो वे पहले पोस्टपेड की तरह काम कर रहे थे। पहले से पोस्टपेड का बकाया, मीटर बदलने के बाद काफी समय तक बिल न दिए जाने और तमाम अन्य वजहों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता बकायेदार हो गए।

जैसे ही इनके मीटर प्रीपेड मोड में बदले गए तो उपभोक्ताओं के खातों में रकम नेगेटिव दिखाई देने लगी है। तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके खातों में एक लाख रुपये तक की रकम बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान दिए जाने की मांग हो रही है।