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यूपी के 50 लाख से अधिक बिजली बकायेदारों का मामला नियामक आयोग पहुंचेगा, उठी ये मांग

Mar 17, 2026 04:16 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। पुराने मीटर पोस्टपेड थे। जब मीटर बदलकर स्मार्ट लगाए गए, तो पहले से पोस्टपेड का बकाया, मीटर बदलने के बाद काफी समय तक बिल न दिए जाने और तमाम अन्य वजहों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता बकायेदार हो गए।

यूपी के 50 लाख से अधिक बिजली बकायेदारों का मामला नियामक आयोग पहुंचेगा, उठी ये मांग

UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर खाते का बैलेंस नेगेटिव है। इन उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दिए जाने का मामला सोमवार को नियामक आयोग में पहुंचेगा। आयोग से मांग की जाएगी कि प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को उसी तरह किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाए, जैसी सहूलियत पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलती है।

केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश भर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। पुराने मीटर पोस्टपेड थे। जब मीटर बदलकर स्मार्ट लगाए गए, तो वे पहले पोस्टपेड की तरह काम कर रहे थे। पहले से पोस्टपेड का बकाया, मीटर बदलने के बाद काफी समय तक बिल न दिए जाने और तमाम अन्य वजहों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता बकायेदार हो गए।

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जैसे ही इनके मीटर प्रीपेड मोड में बदले गए तो उपभोक्ताओं के खातों में रकम नेगेटिव दिखाई देने लगी है। तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके खातों में एक लाख रुपये तक की रकम बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान दिए जाने की मांग हो रही है।

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प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी मिले विकल्प

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बकायेदारों को एक बार 40 प्रतिशत बकाया भुगतान करने के बाद तीन समान किस्तों में भुगतान का विकल्प है। यही विकल्प स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। पावर कॉरपोरेशन से इस संबंध में मांग की गई है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नियामक आयोग में याचिका दायर की जाएगी और आदेश जारी करवाए जाएंगे।

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Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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