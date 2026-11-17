उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में पुलिस हिरासत में हुए युवक की मौत के मामले में एसओजी प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों पर गैरइरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने आरोपितों को मुकदमा विचारण के लिए तलब किया है।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में पांच वर्ष पूर्व पुलिस हिरासत में हुए युवक की मौत के मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। अकबरपुर कोतवाली पुलिस द्वारा अदालत में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने आरोपितों को मुकदमा विचारण के लिए तलब किया है।

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के हाजीपुर कुदरत निवासी जियाउद्दीन की पुत्र अलाउद्दीन की 25 मार्च 2021 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जियाउद्दीन के भाई शहाबुद्दीन का आरोप था कि भाई को एसओजी प्रभारी देवेन्द्र पाल सिंह एवं उनके साथ हमराही सिपाहियों ने उस समय उठा लिया था जब वह 24 मार्च को रिश्तेदारी में जा रहे थे। पुलिस द्वारा बेरहमी से की गई पिटाई का परिणाम रहा कि भाई की मौत हो गई और उनका शव जिला चिकित्सालय में रखा गया था।

मुकदमा विचारण के लिए तलब करने का भी आदेश नामजद तहरीर पर एसओजी प्रभारी समेत अन्य के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज तो हुआ किन्तु विवेचक द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। अदालत में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में वादी के अधिवक्ता ने कहा कि जियाउद्दीन की पुलिसकर्मियों द्वारा इतनी निर्ममतापूर्वक पिटाई किया गया कि उनकी मौत हो गई इसके बाद भी विवेचक ने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। अपराध की गम्भीरता एवं अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के उपरान्त सीजेएम ने पुलिस द्वारा अदालत में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते मामले को स्टेट केस के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अपराध में शामिल आरोपी तत्कालीन एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक देवेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल बृजेश कुमार यादव व संतोष कुमार तिवारी, आरक्षी जितेन्द्र गौड़, हरिकेश कुमार, अमलेश कुमार यादव, विधान सिंह और आरक्षी शिवम चौधरी के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या के तहत मुकदमा विचारण के लिए तलब करने का भी आदेश दिया।