स्कूल में वंदे मातरम का विरोध और धमकी देने वाले सस्पेंड टीचर पर अब मुकदमा, विभागीय जांच भी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में वंदे मातरम का विरोध और धमकी देने वाले सस्पेंड टीचर पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई।

सीएम योगी ने कहा था कि यूपी के स्कूलों में वंदेमातरम को अनिवार्य होगा। इस निर्देश के बाद अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल में विरोध देखने को मिला। यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम के नारे लगाने का विरोध करने वाले सहायक अध्यापक शमसुल हसन के खिलाफ रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद शिक्षक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जांच भी हो रही है।

लोधा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब के सहायक अध्यापक चंद्रपाल सिंह ने तहरीर दी। इसमें कहा है कि बुधवार सुबह प्रथम एसेंबली के दौरान रोज की तरह प्रार्थना की गई। इसमें राष्ट्रीय गान, भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगवाए गए थे, तभी सहायक अध्यापक शमसुल हसन आए और कहने लगे ये वंदे मातरम का नारा स्कूल में नहीं चलेगा। कारण पूछने पर उन्होंने गुस्से में धमकी भरे शब्दों में कहा कि वंदे मातरम बुलवाना हमारे मजहब के खिलाफ है।

चंद्रपाल ने शमशुल से जान का खतरा भी जताया चंद्रपाल ने कहा कि और स्कूलों में भी तो होता होगा। इतने में शमशुल ने कहा कि तू बहुत बदतमीज है। यहां मुस्लिम बच्चे हैं। अभी आसपास के सभी मुस्लमानों को एकत्रित करके मीटिंग करूंगा और तेरी बेज्जती कराऊंगा। स्कूल में झांकने नहीं दूंगा। चंद्रपाल ने शमशुल से जान का खतरा भी जताया है। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि मामले में सहायक अध्यापक शमशुल हसन के खिलाफ वंदे मातरम के नारे का विरोध करने व धमकी देने में रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा भी आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।