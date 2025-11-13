Hindustan Hindi News
स्कूल में वंदे मातरम का विरोध और धमकी देने वाले सस्पेंड टीचर पर अब मुकदमा, विभागीय जांच भी

स्कूल में वंदे मातरम का विरोध और धमकी देने वाले सस्पेंड टीचर पर अब मुकदमा, विभागीय जांच भी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में वंदे मातरम का विरोध और धमकी देने वाले सस्पेंड टीचर पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठाई गई।

Thu, 13 Nov 2025 08:42 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सीएम योगी ने कहा था कि यूपी के स्कूलों में वंदेमातरम को अनिवार्य होगा। इस निर्देश के बाद अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल में विरोध देखने को मिला। यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम के नारे लगाने का विरोध करने वाले सहायक अध्यापक शमसुल हसन के खिलाफ रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद शिक्षक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जांच भी हो रही है।

लोधा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब के सहायक अध्यापक चंद्रपाल सिंह ने तहरीर दी। इसमें कहा है कि बुधवार सुबह प्रथम एसेंबली के दौरान रोज की तरह प्रार्थना की गई। इसमें राष्ट्रीय गान, भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगवाए गए थे, तभी सहायक अध्यापक शमसुल हसन आए और कहने लगे ये वंदे मातरम का नारा स्कूल में नहीं चलेगा। कारण पूछने पर उन्होंने गुस्से में धमकी भरे शब्दों में कहा कि वंदे मातरम बुलवाना हमारे मजहब के खिलाफ है।

चंद्रपाल ने शमशुल से जान का खतरा भी जताया

चंद्रपाल ने कहा कि और स्कूलों में भी तो होता होगा। इतने में शमशुल ने कहा कि तू बहुत बदतमीज है। यहां मुस्लिम बच्चे हैं। अभी आसपास के सभी मुस्लमानों को एकत्रित करके मीटिंग करूंगा और तेरी बेज्जती कराऊंगा। स्कूल में झांकने नहीं दूंगा। चंद्रपाल ने शमशुल से जान का खतरा भी जताया है। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि मामले में सहायक अध्यापक शमशुल हसन के खिलाफ वंदे मातरम के नारे का विरोध करने व धमकी देने में रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा भी आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

योगी ने दिए थे यह निर्देश

आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में सोमवार को एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया था। इस दौरान योगी ने कहा कि जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया, उसका आज फिर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया। 'यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् का गायन अनिवार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि कोई मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
