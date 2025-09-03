Case filed against UP Police Chakeri Inspector in his own police station, know the whole matter यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने में मुकदमा, जानें पूरा मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCase filed against UP Police Chakeri Inspector in his own police station, know the whole matter

यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने में मुकदमा, जानें पूरा मामला

यूपी के कानपुर में चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला के खिलाफ उन्हीं के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि चकेरी इंस्पेक्टर, दरोगा पुलिस बल व अन्य साथियों के साथ तोड़फोड़ कर कब्जा करने पहुंचे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:29 AM
share Share
Follow Us on
यूपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने में मुकदमा, जानें पूरा मामला

यूपी के कानपुर में चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला के खिलाफ उन्हीं के थाने में एक महिला ने हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा कराया है। आरोप है कि चकेरी इंस्पेक्टर, दरोगा पुलिस बल व अन्य साथियों के साथ तोड़फोड़ कर कब्जा करने पहुंचे। विरोध करने पर उनके पति व अन्य लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई की। इस मामले में चकेरी थाना प्रभारी समेत तत्कालीन सनिगवां चौकी प्रभारी, दो अन्य और 40 अज्ञात पर डकैती, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने समेत सात धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

लालबंगला के चंद्र नगर निवासी संगीता जायसवाल के अनुसार उनके प्लॉट में दुकानें बनी हैं। जिसका वह लगातार गृहकर भी जमा कर रही हैं। उनके अनुसार इस जमीन के स्वामित्व का विवाद वर्ष 2023 से विचाराधीन है। इसमें दूसरा पक्ष सुशील वार्ष्णेय व अभिषेक वार्ष्णेय है। मामला एफटीसी सीनियर डिवीजन कोर्ट में विचारधीन है। वहीं इसका एक वाद हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। इसके बाद भी चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला, तत्कालीन सनिगवां चौकी प्रभारी अंकित खटाना, योगी बिल्डर व धर्मेन्द्र यादव के साथ करीब 40 अज्ञात व पुलिस बल के साथ बीती 29 मार्च 2025 को प्लॉट पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपित बिना कोर्ट या सक्षम अधिकारी के आदेश के दीवार और मेनगेट तोड़कर अंदर घुस गए और अवैध रूप से कब्जा करवा दिया।

ये भी पढ़ें:UP सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, 6 को योगी के समक्ष अफसर बताएंगे प्लान

पुलिस कर्मियों ने उनके भतीजे अभिषेक जायसवाल, भतीजी ज्योति जायसवाल, ललित, आशीष जायसवाल, बुआ विनीता जायसवाल को लाठी डंडों से मारापीटा, जिसमें उन्हें चोटें भी आईं। आरोप है कि सभी का पुलिस ने मेडिकल कराया लेकिन एक भी चोटें नहीं दिखाई गईं और सभी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर चालान कर दिया। साथ ही सभी का लैपटॉप व मोबाइल भी छीन लिया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उक्त जमीन में उनके पति संजय जायसवाल के व्यापार का डेढ़ करोड़ का माल रखा था, जिसे आरोपितों ने रातोरात गायब कर दिया। साथ ही जमीन में बने भवन में छह लाख की कीमत के जेवरात व अन्य सामान समेत एक मवेशी भी लूट ले गए।

पीड़िता ने हाईकोर्ट में मामले की शिकायत की। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस आयुक्त को दिए हैं। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला, तत्कालीन सनिगवां चौकी प्रभारी अंकित खटाना, योगी बिल्डर और धर्मेन्द्र यादव समेत 40 अज्ञात पर डकैती, मारपीट, अपराध की दृष्टि से जबरन घर में घुसना, भवन में तोड़फोड़ कर आर्थिक क्षति पहुंचाना समेत सात धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |