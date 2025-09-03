स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें फिर बढ़ीं, ढाई साल पुराने मामले में दर्ज हुआ मुकदमा

स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। ढाई साल पहले पहले श्रीरामचरित मानस के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके के खिलाफ अदालत के आदेश पर वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। ढाई साल पहले पहले श्रीरामचरित मानस के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके के खिलाफ अदालत के आदेश पर वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मौर्य ने कहा था कि लोग तुलसीदास ने रामचरित मानस को अपनी खुशी के लिए लिखा था।

कैंट थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि अदालत के आदेश पर मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना, किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना और उकसाना), 505(2) (धर्म, जाति, या समुदाय जैसे विभिन्न आधारों पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करना) और 153(ए) (धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, या निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा, या वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मंगलवार की शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि मौर्य ने 22 जनवरी 2023 को एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गोस्वामी तुलसीदास और रामचरित मानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि करोड़ो लोग श्रीरामचरित मानस को नहीं पढ़ते हैं और तुलसीदास ने रामचरित मानस को अपनी खुशी के लिए लिखा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मौर्य ने रामचरित मानस के कुछ अंशों को आपत्तिजनक बताते हुए कहा था कि सरकार को चाहिए कि वह उन अंशों को हटाये अथवा इस पूरी पुस्तक को प्रतिबंधित कर दे।