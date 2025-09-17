ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर मुकदमा, जानिए क्या है मामला

यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहने पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर मुकदमा किया गया है। हिन्दू रक्षा दल की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिलाअध्यक्ष फिरोज बागवान पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया है। हिन्दू रक्षा दल की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

बहराइच शहर में तीन दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहे थे। शेख दहीर के एक व्यक्ति की ओर से देहात कोतवाली मे दी गई तहरीर पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली व जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। देहात कोतवाली के तिकोनी बाग इलाके में स्थित आईएमआईएम के जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के यहां एक कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐसा कहा था।