ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर मुकदमा, जानिए क्या है मामला

यूपी के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहने पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर मुकदमा किया गया है। हिन्दू रक्षा दल की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:12 AM
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिलाअध्यक्ष फिरोज बागवान पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया है। हिन्दू रक्षा दल की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

बहराइच शहर में तीन दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहे थे। शेख दहीर के एक व्यक्ति की ओर से देहात कोतवाली मे दी गई तहरीर पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली व जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। देहात कोतवाली के तिकोनी बाग इलाके में स्थित आईएमआईएम के जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के यहां एक कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐसा कहा था।

पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यासर शाह पर भी तीखी टिप्पणी की थी। इसको लेकर शेख दहीर वैधयपुरवा निवासी तिलक राम मिश्रा ने देहात कोतवाली मे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान पर सौहार्द के खिलाफ, देश की एकता के विरूद्व बयान की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहने पर शहर के लोगों में आक्राेश है। हिन्दू रक्षा दल ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। एसएचओ दद्दन सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। इसके कार्रवाई की जाएगी।

