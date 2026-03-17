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सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी पर गोरखपुर में धमकी देने का केस, शिलापट्ट को लेकर विवाद

Mar 17, 2026 05:12 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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11 फरवरी 1995 को बड़हलगंज के सोती चौराहे पर पूर्व चेयरमैन विश्वनाथ उमर मार्ग का मंत्री हरिशंकर तिवारी ने लोकार्पण किया था। दो दिन पहले गोरखपुर की बड़हलगंज नगर पंचायत ने ने उस पर दूसरा शिलापट्ट लगा दिया था। हालांकि पूर्व मंत्री के समर्थकों के विरोध के चलते आनन-फानन में शिलापट्ट हटा दिया गया। 

सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी पर गोरखपुर में धमकी देने का केस, शिलापट्ट को लेकर विवाद

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ बड़हलगंज नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर ने सोमवार को धमकी देने का केस दर्ज कराया। उन्होंने मोबाइल की वॉयस रिकार्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। बड़हलगंज पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, ‘लाइव हिंदुस्तान’ इस रिकार्डिंग की सत्यता की तस्दीक नहीं करता है।

बड़हलगंज स्थित सोती चौराहे पर 11 फरवरी 1995 को पूर्व चेयरमैन विश्वनाथ उमर मार्ग का पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी ने लोकार्पण किया था और इसका एक शिलापट भी लगाया था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले नगर पंचायत बड़हलगंज ने उस पर दूसरा शिलापट्ट लगा दिया था। पूर्व मंत्री के समर्थकों के विरोध के चलते आनन-फानन में शिलापट्ट हटा दिया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी हुई, नया शिलापट्ट वहां से हटाकर निर्धारित स्थान पर लगा दिया गया। पुराने शिलापट्ट की साफ-सफाई कर दी गई। उधर, आरोप है कि शिलापट्ट हटाने की बात को लेकर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश उमर के बीच मोबाइल पर तीखी बहस हो गई। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपते हुए तहरीर देकर केस दर्ज करा दिया। इस संबंध में विनय शंकर तिवारी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया पर उनसे बात नहीं हो पाई।

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कौन हैं विनय शंकर तिवारी?

विनय शंकर तिवारी, उत्तर प्रदेश के कद्दावर पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। वह गोरखपुर जिले की चर्चित चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वह बसपा के टिकट पर इस सीट से जीते थे लेकिन 2021 में उन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से छह बार विधायक रह चुके थे। उनकी गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती थी। साल 1997 से 2007 तक यूपी में चाहे जिसकी सरकार रही हरिशंकर तिवारी हर सरकार में मंत्री रहे। मिली जानकारी के अनुसार हरिशंकर तिवारी ने 1985 में अपना पहला चुनाव लड़ा था।

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पिछले साल विनय को ईडी ने किया था गिरफ्तार

विनय शंकर तिवारी को 2025 में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बैंक से धोखाधड़ी के एक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। यही नहीं उनके कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी। इस मामले में 45 दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से उन्हें जमानत मिली थी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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