26 वोटरों के नाम कटवाने वाले पर मुकदमा, सपा की शिकायत पर आठ महीने बाद ऐक्शन में चुनाव आयोग
वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के साथ ही लोगों का नाम फर्जी तरह से कटवाने वालों पर अब निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। सपा की शिकायत पर आठ महीने बाद सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया है।
सुलतानपुर, संवाददाता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग अब एक्टिव हो गया है। तेजी से ऐक्शन हो रहा है। पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज में वोटर लिस्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐक्शन के बाद अब वोटरा का नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची से कटवाने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई है। सु्ल्तानपुर में फार्म-7 भरकर 26 लोगों का नाम कटवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सपा ने आठ महीने पहले इसकी शिकायत की थी।
अर्जुनपुर गांव के बूथ संख्या 96 का यह मामला फरवरी में सामने आया था। सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेसवार्ता कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अर्जुनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर प्रथम की मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरे गए थे। आरोप है कि इन पर नंदलाल के नाम से हस्ताक्षर किए गए, जबकि वह निरक्षर हैं और हस्ताक्षर के बजाय अंगूठा लगाते हैं।
निर्वाचन आयोग की सख्ती पर सुपरवाइजर के रूप में तैनात लेखपाल मनीष मिश्र ने शनिवार 24 अक्तूबर 2026 को गोसाईंगंज थाने में तहरीर दी थी। इसी आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जाली दस्तावेज असली बताकर इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। जांच उपनिरीक्षक प्रमोद मिश्रा को सौंपी गई है। एसडीएम संदीप यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
गड़बड़ियों के लिए डीएम के साथ कमिश्नर भी जिम्मेदार
मतदाता सूची में एक के बाद एक निकल रहीं गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग ने रविवार को ही सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए हैं। मंडलायुक्त व डीएम की भी जिम्मेदारी व जवाबदेही तय कर दी गई है। अब उन पर भी कार्रवाई होगी। कंप्यूटर सहायकों से मतदाता फॉर्म की फीडिंग कराने पर रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को एसआईआर की सूची जारी होने के बाद अभी तक फीड किए गए मतदाता फॉर्मों की जांच की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर सभी मंडलायुक्तों व डीएम को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्रुटियों की पुनरावृत्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मंडलों के मण्डलायुक्तों को रोल प्रेक्षक के रूप में सघन पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि गड़बड़ी न हो। मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। किसी भी कीमत पर एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां नहीं होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।