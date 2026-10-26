26 वोटरों के नाम कटवाने वाले पर मुकदमा, सपा की शिकायत पर आठ महीने बाद ऐक्शन में चुनाव आयोग

वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के साथ ही लोगों का नाम फर्जी तरह से कटवाने वालों पर अब निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। सपा की शिकायत पर आठ महीने बाद सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया है।

सुलतानपुर, संवाददाता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग अब एक्टिव हो गया है। तेजी से ऐक्शन हो रहा है। पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज में वोटर लिस्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर ऐक्शन के बाद अब वोटरा का नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची से कटवाने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई है। सु्ल्तानपुर में फार्म-7 भरकर 26 लोगों का नाम कटवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सपा ने आठ महीने पहले इसकी शिकायत की थी।

अर्जुनपुर गांव के बूथ संख्या 96 का यह मामला फरवरी में सामने आया था। सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेसवार्ता कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अर्जुनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर प्रथम की मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरे गए थे। आरोप है कि इन पर नंदलाल के नाम से हस्ताक्षर किए गए, जबकि वह निरक्षर हैं और हस्ताक्षर के बजाय अंगूठा लगाते हैं।

निर्वाचन आयोग की सख्ती पर सुपरवाइजर के रूप में तैनात लेखपाल मनीष मिश्र ने शनिवार 24 अक्तूबर 2026 को गोसाईंगंज थाने में तहरीर दी थी। इसी आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जाली दस्तावेज असली बताकर इस्तेमाल करने और धोखाधड़ी के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। जांच उपनिरीक्षक प्रमोद मिश्रा को सौंपी गई है। एसडीएम संदीप यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गड़बड़ियों के लिए डीएम के साथ कमिश्नर भी जिम्मेदार मतदाता सूची में एक के बाद एक निकल रहीं गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग ने रविवार को ही सख्त रुख अपनाते हुए कड़े निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए हैं। मंडलायुक्त व डीएम की भी जिम्मेदारी व जवाबदेही तय कर दी गई है। अब उन पर भी कार्रवाई होगी। कंप्यूटर सहायकों से मतदाता फॉर्म की फीडिंग कराने पर रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को एसआईआर की सूची जारी होने के बाद अभी तक फीड किए गए मतदाता फॉर्मों की जांच की जाएगी।