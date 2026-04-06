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अविमुक्तेश्वरानंद के धर्म संवाद कार्यक्रम के आयोजक पर केस, भड़काऊ भाषण और शर्तों के उल्लंघन का आरोप

Apr 06, 2026 07:33 am ISTPawan Kumar Sharma निज संवाददाता, बस्ती
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बस्ती में पिछले महीने हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम के आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल मोतीचंद राजभर ने स्वयं तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया।

अविमुक्तेश्वरानंद के धर्म संवाद कार्यक्रम के आयोजक पर केस, भड़काऊ भाषण और शर्तों के उल्लंघन का आरोप

यूपी के बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले महीने हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ‘सनातन धर्म संवाद’ कार्यक्रम के आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल मोतीचंद राजभर ने स्वयं तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया। प्रशासन स्तर से तय की गई अनुमित की शर्तों का उल्लंघन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे आम जनमानस में असहज स्थिति उत्पन्न हुई।

कोतवाल मोतीचंद की तहरीर पर कार्यक्रम के आयोजक और अखिल भारतीय ब्राह्मण राष्ट्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पांडेय और अन्य वक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के जीआईजी ग्राउंड में 29 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ‘सनातन धर्म संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शामिल हुए थे। इसके लिए सदर एसडीएम से सशर्त अनुमति दी गई थी।

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तहरीर के अनुसार मौके पर कार्यरत एसआई ने देखा कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र तय मानकों से अधिक तेज आवाज में चलाए जा रहे थे। इससे आसपास के लोगों को परेशानी हुई। जनपद में लागू धारा 163 बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों का भी उल्लंघन पाया गया। उपनिरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि आयोजन में प्रशासन की ओर से तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।

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तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने ऐसे भाषण दिए, जिनसे लोगों के बीच घृणा फैलने की आशंका पैदा हुई। आम जनमानस के बीच असहज स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन में भी लापरवाही बरती गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की तहरीर पर आयोजक प्रशांत पांडेय व अन्य वक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वक्ताओं का नाम तहरीर में नहीं दिया गया है। मुकदमे की जांच एसआई अजय सिंह को सौंपी गई है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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