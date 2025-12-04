Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCase filed against former police inspector and four Sub inspector, action taken after investigation finds allegation
थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और चार दरोगा के खिलाफ मुकदमा, जांच में आरोप सही मिलने पर ऐक्शन

थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और चार दरोगा के खिलाफ मुकदमा, जांच में आरोप सही मिलने पर ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ के बंथरा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और चार दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर शासन के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

Dec 04, 2025 09:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ में एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने वर्ष 2020 में तैनात बंथारा थाने के इंस्पेक्टर रहे प्रहलाद सिंह और चार दरोगा के खिलाफ पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पांचों ने मनमाफिक वसूली न मिलने पर सरिया चोरी का आरोप लगाकर चार लोगों को जेल भेजा था। चारों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना अधिकारी के सत्यापित कराए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले की जांच एंटी करप्शन द्वारा की जा रही थी। जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर शासन के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंस्पेक्टर नुरुल हुदा खान की तहरीर के मुताबिक बंथरा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, दरोगा संतोष कुमार, दिनेश कुमार, राजेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 30 दिसंबर वर्ष 2020 में बंथरा थाने की पुलिस ने विशाल आयरन स्टोर में छापेमारी की थी। 42 हजार की सरिया चोरी का आरोप लगाकर पुलिस ने विकास गुप्ता, दर्शन सिंह और लालता सिंह, कौशलेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस, सतीश सिंह और कल्लू गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कौशलेंद्र, सतीश, कल्लू और लालता निर्दोष थे। सभी को चोरी के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया था।

इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, मामले के वादी दरोगा संतोष कुमार, विवेचक दरोगा दिनेश कुमार, राजेश कुमार और कृष्णानगर में तैनात मामले के विवेचक दरोगा आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। पुलिस कर्मियों ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी साक्ष्य लगाएथे। उसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। दस्तावेजों का किसी अधिकारी से सत्यापन भी नहीं कराया था। बिना सत्यापन के कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले का खुलासा होने पर जांच एंटी करप्शन को मिली। जांच में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन के आदेश पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

आरोपी पुलिस कर्मी और उनका वर्तमान तैनाती स्थल :

- इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह तैनाती स्थल बहराइच

- दरोगा संतोष कुमार तैनाती स्थल बहराइच

- दरोगा राजेश कुमार तैनाती स्थल बहराइच

- एसएसआई दिनेश कुमार सिंह तैनती स्थल बहराइच

- दरोगा आलोक कुमार श्रीवास्तव, रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट लखनऊ

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |