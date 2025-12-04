थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और चार दरोगा के खिलाफ मुकदमा, जांच में आरोप सही मिलने पर ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के लखनऊ के बंथरा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और चार दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर शासन के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी के लखनऊ में एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर नुरुलहुदा खान ने वर्ष 2020 में तैनात बंथारा थाने के इंस्पेक्टर रहे प्रहलाद सिंह और चार दरोगा के खिलाफ पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पांचों ने मनमाफिक वसूली न मिलने पर सरिया चोरी का आरोप लगाकर चार लोगों को जेल भेजा था। चारों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना अधिकारी के सत्यापित कराए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले की जांच एंटी करप्शन द्वारा की जा रही थी। जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर शासन के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

इंस्पेक्टर नुरुल हुदा खान की तहरीर के मुताबिक बंथरा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, दरोगा संतोष कुमार, दिनेश कुमार, राजेश कुमार और आलोक श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 30 दिसंबर वर्ष 2020 में बंथरा थाने की पुलिस ने विशाल आयरन स्टोर में छापेमारी की थी। 42 हजार की सरिया चोरी का आरोप लगाकर पुलिस ने विकास गुप्ता, दर्शन सिंह और लालता सिंह, कौशलेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस, सतीश सिंह और कल्लू गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कौशलेंद्र, सतीश, कल्लू और लालता निर्दोष थे। सभी को चोरी के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया था।

इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, मामले के वादी दरोगा संतोष कुमार, विवेचक दरोगा दिनेश कुमार, राजेश कुमार और कृष्णानगर में तैनात मामले के विवेचक दरोगा आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। पुलिस कर्मियों ने फर्जी दस्तावेज, फर्जी साक्ष्य लगाएथे। उसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। दस्तावेजों का किसी अधिकारी से सत्यापन भी नहीं कराया था। बिना सत्यापन के कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले का खुलासा होने पर जांच एंटी करप्शन को मिली। जांच में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन के आदेश पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

आरोपी पुलिस कर्मी और उनका वर्तमान तैनाती स्थल : - इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह तैनाती स्थल बहराइच

- दरोगा संतोष कुमार तैनाती स्थल बहराइच

- दरोगा राजेश कुमार तैनाती स्थल बहराइच

- एसएसआई दिनेश कुमार सिंह तैनती स्थल बहराइच