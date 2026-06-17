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सीएम योगी के शहर में यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय बना रही कंपनी पर केस, जानें मामला

Ajay Singh संवाददाता, भटहट (गोरखपुर)
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सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर यानी गोरखपुर में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। विश्वविद्यालय निर्माण में देरी पर कई बार चेताए जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिख रहा था। अंतत: पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय निर्माण करा रही कंपनी के ठेकेदार पर केस कर दिया है। 

सीएम योगी के शहर में यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय बना रही कंपनी पर केस, जानें मामला

सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर बन रहे उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी पर शासन का रुख कड़ा हो गया है। शासन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने निर्माण करा रही कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज दिया है। ठेकेदार पर केस की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। कंपनी के कर्मचारी अधिकारी विवि कैंपस में बेहद सक्रिय नजर आए। मजदूर काम करते दिखे। आयुष विवि निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2021 में पास हुआ था। इसके बाद टेंडर हुआ। शासन का दावा था कि तीन साल से कम समय में विवि के निर्माण को पूरा कराया जाएगा। लेकिन योजना को लेटलतीफी का दंश झेलना पड़ा। आयुष विवि में सुस्त निर्माण पर कार्रवाई तय लग रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिख रही थी।

कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा ठेकेदार को तीन बार नोटिस दिया गया। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। निर्माण में विलम्ब से आयुष विवि की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऐसे में निर्माण खण्ड (भवन) लोनिवि के सहायक अभियंता दिनेश कुमार शर्मा की तहरीर पर ठेकेदार मेसर्स विजय निर्माण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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पीडब्लूडी के सहायक अभियंता द्वारा पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया गया है कि ईपीसी मोड के अन्तर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या-39/एसई/बिल्डिंग सेल/21-22 में 27 दिसम्बर 2021 में विजय निर्माण कम्पनी प्रा.लि. द्वारा कराया जा रहा है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 3 जनवरी 2022 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 10 नवम्बर 2024 थी। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यों के अनुसार 26 फरवरी 2026 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन 15 जून 2026 तक कार्य अपूर्ण है। आरोप है कि लोनिवि द्वारा ठेकेदार से कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा गया तो अपशब्द बोलते हुए धमकी दी गयी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

जारी है निर्माण, नहीं दिया बयान

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही विजय निर्माण कम्पनी प्रा.लि. के खिलाफ एफआईआर दर्ज की सूचना मिलने के बावजूद मंगलवार को निर्माण कार्य जारी रहा। हालांकि इस सम्बंध में कम्पनी के प्रोजेक्ट निदेशक जुबिन सिक्का से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले में किसी तरह का बयान देने से मना कर दिया।

समीक्षा बैठक में कार्रवाई का दिया निर्देश

जून के पहले हफ्ते में लखनऊ में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई थी। इसमें निर्माण की गति काफी सुस्त मिली। बैठक में कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट किया जाए।

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15 फरवरी 2023 को हुआ था विवि की ओपीडी का उद्घाटन

विवि के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग(पीडब्लूडी) को मिली। पीडब्लूडी ने इसे कर्नाटक की निर्माण संस्था विजय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दी। फरवरी 2024 में निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2023 में विवि की ओपीडी का उद्घाटन किया। तीन महीने बाद 4 जून 2023 को मुख्यमंत्री ने एक बार फिर निरीक्षण किया। उस समय भी निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। छह जून 2025 को सीएम ने विवि का निरीक्षण कर कड़े निर्देश दिए थे। 27 जून 2025 को सीएम योगी ने कारदाई संस्था को चेतावनी दी।

आयुष मंत्री ने किया था दौरा

13 जून को आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने विवि का निरीक्षण किया था। साथ ही मंत्री ठेकेदार के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी थी।

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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