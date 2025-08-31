case filed against brick kiln owner in 3 police stations for making derogatory comments on cm yogi raid at night सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में ईंट-भट्ठा मालिक पर 3 थानों में मुकदमा, रात में पड़ा छापा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscase filed against brick kiln owner in 3 police stations for making derogatory comments on cm yogi raid at night

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में ईंट-भट्ठा मालिक पर 3 थानों में मुकदमा, रात में पड़ा छापा

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 31 Aug 2025 10:23 AM
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। इस मामले में पिपराइच के भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई और ईंट-भट्ठा मालिक भोलेंद्र पाल सिंह पर तीन थानों में केस दर्ज हुआ है। वहीं, पुलिस प्रशासन की टीम ने शनिवार रात पिपराइच क्षेत्र के रउतापार में भोलेंद्र प्रताप सिंह के ईंट-भट्ठे पर छापा मारा और अनियमिततता मिलने पर नोटिस जारी किया है।

सीएम पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में साइबर थाने में मीडिया सेल में तैनात सिपाही रामबोध ने जबकि पिपराइच में गंगेश और रामगढ़ताल में सामाजिक कार्यकर्ता संजय त्रिपाठी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। वहीं, वायरल होने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया।

सिपाही रामबोध ने पुलिस को बताया कि सोशल साइट स्क्राल करते समय फेसबुक पर सीएम से संबंधित एक अभद्र अशोभनीय और आपत्तिजनक पोस्ट दिखा। पोस्ट गुलरिहा इलाके के जमुनिया निवासी भोलेंद्र पाल सिंह द्वारा खुद की आईडी से किया गया था। इस पोस्ट से भाजपा समर्थकों का एक वर्ग आक्रोशित है। इससे सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ सकता है। इसी तहरीर पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। इसी तरह पिपराइच व रामगढ़ताल थाने में भी केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट को दो घंटे में ही डिलीट कर दिया गया था, लेकिन तब तक वायरल हो गया।

25 वर्ष से विधायक से रहते हैं अलग

विधायक महेंद्र पाल और उनके भाई भोलेंद्र पाल के बीच रिश्ते अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। दोनों परिवार के लोग पिछले 25 वर्ष से अलग-अलग रहते हैं। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि क्या पोस्ट किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। भाई का परिवार पिछले 25 वर्षों से अलग रहता है।

