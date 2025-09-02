भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत चार पर वाराणसी में मुकदमा, होटल कारोबारी से ठगी का आरोप

यूपी के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मंगलवार को 1.57 करोड़ की ठगी का मुकदमा कैंट थाने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज हुआ।

यूपी के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मंगलवार को 1.57 करोड़ की ठगी का मुकदमा कैंट थाने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज हुआ। आरोप है कि होटल कारोबारी को भोजपुरी फिल्म निर्माण में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया। आरोपियों में अभिनेता पवन सिंह के अलावा प्रेमशंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे शामिल हैं। सभी पर बीएनएस की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

नाटी इमली निवासी विशाल सिंह का होटल और टूर ऐंड ट्रैवल का व्यवसाय है। कारोबारी ने बताया कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उसकी पत्नी से हुई थी। आरोप लगाया कि दोनों ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करीब 1.57 करोड़ रुपये निवेश करवाए और भरोसा दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी और मुनाफे के रूप में लौटाई जाएगी। इस पर विशाल सिंह ने किस्तों में लगभग 32.60 लाख रुपये व्यापारियों के खाते में जमा किए।