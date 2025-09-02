Case filed against Bhojpuri star Pawan Singh and four others in Varanasi accused cheating hotelier भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत चार पर वाराणसी में मुकदमा, होटल कारोबारी से ठगी का आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCase filed against Bhojpuri star Pawan Singh and four others in Varanasi accused cheating hotelier

भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत चार पर वाराणसी में मुकदमा, होटल कारोबारी से ठगी का आरोप

यूपी के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मंगलवार को 1.57 करोड़ की ठगी का मुकदमा कैंट थाने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज हुआ।

Dinesh Rathour वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाताTue, 2 Sep 2025 11:26 PM
share Share
Follow Us on
भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत चार पर वाराणसी में मुकदमा, होटल कारोबारी से ठगी का आरोप

यूपी के वाराणसी में भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ मंगलवार को 1.57 करोड़ की ठगी का मुकदमा कैंट थाने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज हुआ। आरोप है कि होटल कारोबारी को भोजपुरी फिल्म निर्माण में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया। आरोपियों में अभिनेता पवन सिंह के अलावा प्रेमशंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे शामिल हैं। सभी पर बीएनएस की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

नाटी इमली निवासी विशाल सिंह का होटल और टूर ऐंड ट्रैवल का व्यवसाय है। कारोबारी ने बताया कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान प्रेमशंकर राय और उसकी पत्नी से हुई थी। आरोप लगाया कि दोनों ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करीब 1.57 करोड़ रुपये निवेश करवाए और भरोसा दिलाया कि खर्च की गई राशि सब्सिडी और मुनाफे के रूप में लौटाई जाएगी। इस पर विशाल सिंह ने किस्तों में लगभग 32.60 लाख रुपये व्यापारियों के खाते में जमा किए।

फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन इवेंट पर करीब 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बावजूद न तो रकम वापस की गई और न ही मुनाफे में हिस्सा दिया गया। आरोप है कि विपक्षियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे निर्माता दिखाया और जब उसने पैसों की मांग की तो टालमटोल करने लगे। अभिनेता पवन सिंह की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाने की पुलिस केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए।

Pawan Singh Varanasi News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |