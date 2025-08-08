Case filed against 86 people working on fake documents in Mau district of UP, BSA-ABSA also named यूपी के इस जिले में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले 86 लोगों पर केस, BSA-ABSA का नाम भी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के इस जिले में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले 86 लोगों पर केस, BSA-ABSA का नाम भी

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले 86 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें फतेहपुर मंडाव, घोसी के तत्कालीन बीएसए-एबीएसए और मोहम्मदाबाद गोहना के तत्कालीन बीईओ शामिल हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 06:34 AM
यूपी के मऊ की जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 42 शिक्षकों सहित 86 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी पाने वालों के बारे में शिकायत मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से जांच कराई गई थी। इसमें फतेहपुर मंडाव, घोसी के तत्कालीन बीएसए-एबीएसए और मोहम्मदाबाद गोहना के तत्कालीन बीईओ, शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की पुष्टि हुई।

बताया जा रहा है कि अनुदानित एवं निजी प्रबंधक तंत्र के स्कूलों में तैनात 42 शिक्षकों के दस्तावेज भी जांच में फर्जी मिले। फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 86 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। एसपी इलामारन ने बताया कि तहरीर मिलने पर शहर कोतवाली में विभिन्न स्कूलों में तैनात 42 अध्यापकों समेत 72 नामजद और 14 अज्ञात लोगों पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

समाज कल्याण विभाग के अनुदानित एवं निजी प्रबंधक तंत्र के स्कूलों की जांच के दौरान धांधली का खुलासा हुआ। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कुलदीप नारायण, गौरव पांडेय, अभिषेक कुमार पांडेय, जितेंद्र सिंह, राजमती यादव, राकेश कुमार दीक्षित, वंदना कौशल, अभिषेक कुमार दुबे, रामप्यारे प्रसाद, सुरेंद्र कुमार भारती, रीतू सिंह, रजनीश उपाध्याय, श्रीराम प्रसाद, मनोज कुमार राय, मुकेश यादव, अश्विनी कुमार रंजन, राघवेंद्र मिश्रा, शमा, हरिकेश यादव, कमरुद्दीन, रामा प्रसाद, अनीता सिंह, अनुप्रिया राय, शशिकांत सिंह, प्रतिमा पटेल, विक्षुता पटेल, सत्यवान सिंह, छाया पांडेय, कुलदीप कुमार, सलिल कुमार दुबे, अभिषेक पांडेय, अनिल कुमार यादव, अर्चना भारती, प्रमोद कुमार राव, बृजेश कुमार यादव, धर्मेन्द्र कुमार, मोनिका जायसवाल, वीना राय, ओमप्रकाश भारती, संजय कुमार, रेनू यादव, धनंजय कुमार, सखरज, गौरी राम, रामलाल, विनोद कुमार, सरोज नाथ पांडेय, सरफराज अहमद, शेख सल्लू, रामसेवक राम, लक्षीराम, मोतीचंद, शंभू सिंह, अरविंद कुमार, देवनारायण राम, सुधाकर शर्मा, राजकिशोर प्रसाद, राम अवध राव, प्रभुशंकर राय, मुसाफिर, बलदेव त्रिपाठी, जितेंद्र मोहन शुक्ल, विमला राय पर केस दर्ज कराया।

इस संबंध में एसपी इलामारन ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर शहर कोतवाली में 42 अध्यापकों समेत 72 नामजद और 14 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया।

