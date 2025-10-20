Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCase filed against 7 people including Zaid a close aide of Atiq Ahmed, for illegally occupying EVM warehouse land
अतीक अहमद के करीबी जैद समेत 7 पर केस, EVM गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप

अतीक अहमद के करीबी जैद समेत 7 पर केस, EVM गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप

संक्षेप: यूपी में माफिया अतीक अहमद के करीबी जैद समेत सात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और ईवीएम गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।

Mon, 20 Oct 2025 09:04 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे मोहम्मद जैद खालिद समेत सात लोगों पर आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और ईवीएम गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों ने जमीन को रिश्तेदार समेत अन्य लोगों को बेच दी। सदर तहसील के लेखपाल सुधीर कुमार की तहरीर पर पूरामुफ्ती थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद खालिद समेत सात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार,रसूलपुर-काशीपुर और उपरहार गांव में सार्वजनिक रास्ते और नाले की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। मोहम्मद जैद खालिद समेत कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया था। आरोप लगाया गया है कि जैद खालिद ने एटीएस की जमीन पर रास्ता बनाकर उसे अपनी प्लॉटिंग साइट से जोड़ दिया। इसके अलावा, ईवीएम की जमीन पर भी कब्जा कर मोहम्मद जैद खालिद, उसके भाई जसीम अहमद, राहिल सिद्दीकी, महमूद अख्तर, अबू जैद, दिलशाद और धीरेंद्र प्रताप सिंह ने प्लॉटिंग शुरू कर दी थी।

ये भी पढ़ें:101 गांव की पंचायत में लिया तेहरवीं भोज पर रोक का फैसला, ये प्रस्ताव भी

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, जैद ने रसूलपुर-काशीपुर गांव में लगभग 0.38 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन उसने 0.48 हेक्टेयर जमीन बेच दी, जो तय सीमा से अधिक है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जैद ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) से कोई आवश्यक अनुमति नहीं ली थी।

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद तहसील प्रशासन ने जांच शुरू की, जिसमें मामला उजागर हुआ।थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Atiq Ahmad अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |