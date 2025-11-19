यूपी में पूर्व भाजपा विधायक समेत 7 पर केस दर्ज, फर्जी कागज़ात की मदद से मकान कब्ज़ाने का आरोप

संक्षेप: कौशांबी में भाजपा के पूर्व विधायक व सपा के पूर्व चेयरमैन समेत सात के खिलाफ पुलिस ने मकान कब्जाने का केस दर्ज किया है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। साजिश के तहत उनका नाम प्रकरण में घसीटा गया है।

यूपी के कौशांबी में भाजपा के पूर्व चायल विधायक संजय गुप्ता व सपा के पूर्व भरवारी चेयरमैन कैलाशचंद्र केसरवानी व उनकी पत्नी सुनीता केसरवानी समेत सात के खिलाफ पुलिस ने मकान कब्जाने का केस दर्ज किया है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी कोई भूमिका नहीं। साजिश के तहत उनका नाम प्रकरण में घसीटा गया है। वह इस मामले में मानहानि का केस दर्ज कराएंगे।

भरवारी की राजदुलारी केसरवानी पत्नी हाल ही में सीएम योगी से जनता दरबार में मिली थी। राजदुलारी का आरोप है कि बताया कि साल 1970 में उसके पति उमाशंकर केसरवानी ने नगर पंचायत से जमीन का आवंटन कराकर मकान बनवाया था। पति की मौत के बाद 2005 में फर्जी तरीके से पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी ने गलत वरासत करवा दी। इसके बाद उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। जब वह नगर पंचायत से आरटीआई के माध्यम से संबंधित अभिलेख निकलवाने का प्रयास करने लगी तो पूर्व विधायक संजय गुप्ता व कैलाश चंद्र केसरवानी की पत्नी व पूर्व चेयरमैन सुनीता केसरवानी के दबाव व प्रभाव की वजह से उसे आरटीआई से कोई अभिलेख नहीं मिला।

राजदुलारी ने गुहार लगाते हुए कहा कि प्रकरण में कार्रवाई कराते हुए मकान में कब्जा दिलाया जाए। जिसके बाद कोखराज थाना पुलिस ने सोमवार की रात पूर्व विधायक समेत सात लोगों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक संजय गुप्ता का कहना है कि उनके नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल का यह प्रकरण नहीं है। इस पीड़ित परिवार से उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। एक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए इस प्रकरण में घसीटा गया है।