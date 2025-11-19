Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCase filed against 7 people including former BJP MLA accused of occupying house
यूपी में पूर्व भाजपा विधायक समेत 7 पर केस दर्ज, फर्जी कागज़ात की मदद से मकान कब्ज़ाने का आरोप

संक्षेप: कौशांबी में भाजपा के पूर्व विधायक व सपा के पूर्व चेयरमैन समेत सात के खिलाफ पुलिस ने मकान कब्जाने का केस दर्ज किया है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। साजिश के तहत उनका नाम प्रकरण में घसीटा गया है।

Wed, 19 Nov 2025 04:59 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, कौशांबी
यूपी के कौशांबी में भाजपा के पूर्व चायल विधायक संजय गुप्ता व सपा के पूर्व भरवारी चेयरमैन कैलाशचंद्र केसरवानी व उनकी पत्नी सुनीता केसरवानी समेत सात के खिलाफ पुलिस ने मकान कब्जाने का केस दर्ज किया है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक का कहना है कि उनकी कोई भूमिका नहीं। साजिश के तहत उनका नाम प्रकरण में घसीटा गया है। वह इस मामले में मानहानि का केस दर्ज कराएंगे।

भरवारी की राजदुलारी केसरवानी पत्नी हाल ही में सीएम योगी से जनता दरबार में मिली थी। राजदुलारी का आरोप है कि बताया कि साल 1970 में उसके पति उमाशंकर केसरवानी ने नगर पंचायत से जमीन का आवंटन कराकर मकान बनवाया था। पति की मौत के बाद 2005 में फर्जी तरीके से पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी ने गलत वरासत करवा दी। इसके बाद उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। जब वह नगर पंचायत से आरटीआई के माध्यम से संबंधित अभिलेख निकलवाने का प्रयास करने लगी तो पूर्व विधायक संजय गुप्ता व कैलाश चंद्र केसरवानी की पत्नी व पूर्व चेयरमैन सुनीता केसरवानी के दबाव व प्रभाव की वजह से उसे आरटीआई से कोई अभिलेख नहीं मिला।

राजदुलारी ने गुहार लगाते हुए कहा कि प्रकरण में कार्रवाई कराते हुए मकान में कब्जा दिलाया जाए। जिसके बाद कोखराज थाना पुलिस ने सोमवार की रात पूर्व विधायक समेत सात लोगों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस मामले में पूर्व विधायक संजय गुप्ता का कहना है कि उनके नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल का यह प्रकरण नहीं है। इस पीड़ित परिवार से उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। एक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए इस प्रकरण में घसीटा गया है।

परिवार के ही लोगों का है कब्जा: पूर्व विधायक

संजय गुप्ता का आरोप है कि राजदुलारी को 20 साल से अधिक समय हो गया, वह परिवार के साथ प्रयागराज के नैनी में रहती है। पीड़िता से उनका कभी कोई सरोकार नहीं था। उस मकान पर उसके परिवार के ही चाचा दिलीप, अजय, विजय, संजय का कब्जा है। इन चारों आरोपियों के भी खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
