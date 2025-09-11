Case filed against 6 including Chancellor and former Chancellor of JS University जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा, जानें क्या है मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsCase filed against 6 including Chancellor and former Chancellor of JS University

जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा, जानें क्या है मामला

यूपी के फिरोजाबाद में जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अंक तालिका न मिलने के मामले में पुलिस ने दो छात्रों के शिकायती पत्र पर कार्रवाई हुई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:08 AM
जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा, जानें क्या है मामला

यूपी के फिरोजाबाद में जेएस विश्वविद्यालय में छात्रों की अंक तालिका न मिलने के मामले में पुलिस ने दो छात्रों के शिकायती पत्र पर विश्वविद्यालय के चांसलर, पूर्व चांसलर और प्रो. चांसलर समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।मनीष शर्मा पुत्र शिवचन्द्र शर्मा निवासी भैंडी थाना जसराना ने शिकायत की कि वह जेएस विवि में बीएससी मैथ सत्र 2021से 2024 में पास कर चुका है।

आरोप है कि जब वह अपनी मार्कशीट, डिग्री लेने गया तो विवि के कर्मचारी अजय पुत्र रोहन सिंह निवासी खेड़ा ने डिग्री के बदले 1500 रुपये की मांग की। जबकि उक्त कर्मचारी ने पहले 500 रुपये बताए थे। छात्र ने विरोध किया तो अजय कुमार ने अपने दो साथी अनुज यादव, हिमांशु यादव को बुलाकर मारपीट करते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

इसी तरह की शिकायत उसी आरोपी के खिलाफ बीए पास कर चुके दूसरे छात्र विकास कुमार पुत्र संजीव कुमार गांव भैंडी थाना जसराना ने भी की है। आरोप है कि उसका जमीन पर मोबाइल फेंककर तोड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि पूर्व में विवि के चांसलर डॉ. सुकेश यादव, वर्तमान चांसलर डॉ. गीता यादव एवं प्रो. चांसलर पीएस यादव ने भी उसके साथ अभद्रता की थी। पीड़ितों ने अपनी अंकतालिका दिलाए जाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकोहाबाद पुलिस ने दोनों छात्रों की तहरीर पर उक्त छह लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में बीएनएस की धारा 318 (4). 308 (2), 115 (2), 35 (2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

