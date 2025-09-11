जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा, जानें क्या है मामला

यूपी के फिरोजाबाद में जेएस विश्वविद्यालय की चांसलर, पूर्व चांसलर समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अंक तालिका न मिलने के मामले में पुलिस ने दो छात्रों के शिकायती पत्र पर कार्रवाई हुई है।

यूपी के फिरोजाबाद में जेएस विश्वविद्यालय में छात्रों की अंक तालिका न मिलने के मामले में पुलिस ने दो छात्रों के शिकायती पत्र पर विश्वविद्यालय के चांसलर, पूर्व चांसलर और प्रो. चांसलर समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।मनीष शर्मा पुत्र शिवचन्द्र शर्मा निवासी भैंडी थाना जसराना ने शिकायत की कि वह जेएस विवि में बीएससी मैथ सत्र 2021से 2024 में पास कर चुका है।

आरोप है कि जब वह अपनी मार्कशीट, डिग्री लेने गया तो विवि के कर्मचारी अजय पुत्र रोहन सिंह निवासी खेड़ा ने डिग्री के बदले 1500 रुपये की मांग की। जबकि उक्त कर्मचारी ने पहले 500 रुपये बताए थे। छात्र ने विरोध किया तो अजय कुमार ने अपने दो साथी अनुज यादव, हिमांशु यादव को बुलाकर मारपीट करते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।