यूपी के रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 4 के खिलाफ मुकदमा, जानें क्या है मामला

यूपी के पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने रुधौली नगर पंचायत अध्यक्ष और लिपिक समेत चार लोगों के खिलाफ गबन व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी पर काम कराने के बाद ठेकेदार को भुगतान न किए जाने का आरोप है। इतना ही नहीं ट्रेजरी में घूस देने के बहाने दो बार में दो लाख रुपये भी ले लिए। रुपये लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो चुका है।

पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित ब्योतहरा निवासी नंदलाल ने पुलिस को तहरीर दी। उसने नगर पंचायत अध्यक्ष रुधौली धीरसेन निषाद, राकेश चौधरी, अजीत और नगर पंचायत रुधौली के लिपिक प्रेम प्रकाश पटेल पर रुपये हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।

नंदलाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि नंदलाल ने आरोप लगाया है कि राकेश चौधरी और अजीत के मौखिक निर्देश पर गोनिल कंस्ट्रक्शन की प्रोपराइटर नीलम देवी ने काम दिया। नगर पंचायत रुधौली स्थित वार्ड नंबर नौ में तालाब की सीढ़ियां और पेड़ों के किनारे चबूतरा बनवाने का काम था। नंदलाल ने आरोप लगाया कि काम देने के दौरान एक लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये ऑनलाइन लिए गए। इन लोगों ने ये रुपये ट्रेजरी में घूस देने के नाम पर लिए थे।