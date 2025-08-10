यूपी के इस जिले के 25 शिक्षकों और प्रबंधक पर केस दर्ज, बिना अनुमोदन के एक ही स्कूल में कर दी गई थी नियुक्ति

यूपी के आजमगढ़ के 22 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग से संचालित एक विद्यालय में बिना अनुमोदन के ही शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। जांच में मामला सही मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया।

यूपी के आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग से संचालित एक विद्यालय में बिना अनुमोदन के ही 25 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। जांच में मामला सही मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस ने सभी शिक्षकों के साथ स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।

महराजगंज के बॉसथान जमीलपुर में स्थित जनता प्राथमिक विद्यालय समाज कल्याण विभाग से संचालित है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि विद्यालय में 2014 से अब तक कुल 25 शिक्षकों की नियुक्ति बिना अनुमोदन की गई है। शासन के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। टीम ने 25 अप्रैल 2025 को टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन नहीं मिला। यह बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के विरुद्ध है। टीम ने अपनी रिपोर्ट 25 अप्रैल 2025 को शासन को भेज दिया था।

अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण लखनऊ और निदेशक समाज कल्याण ने सात अगस्त को नियुक्त सभी शिक्षकों और प्रबंधक के खिलाफ के दर्ज कराने के आदेश दिए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) आशीष कुमार सिंह ने शनिवार को नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। आशीष कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी से शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि शनिवार रात 25 शिक्षकों और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।