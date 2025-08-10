Case filed against 25 teachers and manager appointment was done in same school without approval यूपी के इस जिले के 25 शिक्षकों और प्रबंधक पर केस दर्ज, बिना अनुमोदन के एक ही स्कूल में कर दी गई थी नियुक्ति, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के इस जिले के 25 शिक्षकों और प्रबंधक पर केस दर्ज, बिना अनुमोदन के एक ही स्कूल में कर दी गई थी नियुक्ति

यूपी के इस जिले के 25 शिक्षकों और प्रबंधक पर केस दर्ज, बिना अनुमोदन के एक ही स्कूल में कर दी गई थी नियुक्ति

यूपी के आजमगढ़ के 22 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग से संचालित एक विद्यालय में बिना अनुमोदन के ही शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। जांच में मामला सही मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, आजमगढ़Sun, 10 Aug 2025 10:26 PM
यूपी के आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग से संचालित एक विद्यालय में बिना अनुमोदन के ही 25 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। जांच में मामला सही मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस ने सभी शिक्षकों के साथ स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।

महराजगंज के बॉसथान जमीलपुर में स्थित जनता प्राथमिक विद्यालय समाज कल्याण विभाग से संचालित है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि विद्यालय में 2014 से अब तक कुल 25 शिक्षकों की नियुक्ति बिना अनुमोदन की गई है। शासन के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। टीम ने 25 अप्रैल 2025 को टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन नहीं मिला। यह बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली के विरुद्ध है। टीम ने अपनी रिपोर्ट 25 अप्रैल 2025 को शासन को भेज दिया था।

अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण लखनऊ और निदेशक समाज कल्याण ने सात अगस्त को नियुक्त सभी शिक्षकों और प्रबंधक के खिलाफ के दर्ज कराने के आदेश दिए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) आशीष कुमार सिंह ने शनिवार को नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। आशीष कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी से शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि शनिवार रात 25 शिक्षकों और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

इनके खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) आशीष कुमार सिंह की तहरीर पुलिस ने शिक्षक धर्मेंद्र सिंह, रामप्रवेश यादव, रामजीयावन राम, सौरभ सिंह, पूनम सिंह पुत्री अरविंद सिंह, प्रशांत कुमार पाठक, ज्ञानचंद राहुल, प्रशांत गोंड, मधुलिका सिंह पुत्री विनोद कुमार सिंह, शिवकुमार, विनीता सिंह पुत्री ओमकार सिंह, सुनील दत्त यादव, नीतू यादव पुत्री रामलखन, रमाकांत यादव, विरेंद्र उपाध्याय, चंद्रप्रकाश द्विवेदी, नीलम यादव पुत्री सूर्यनाथ, शशि किरन पुत्री भृगुनाथ, अनीता यादव पुत्री स्वदेशी यादव, अनीता कुमारी पुत्री दुर्बल राम, आशुतोष राय, राकेश कुमार सिंह, रामप्रीत राजभर, वरूण सिंह, रजनीकांत राय और प्रबंधक कमलेश सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।

