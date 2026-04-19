भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष समेत 100 पर केस; पुलिस के रोकने पर समर्थक भिड़े थे, धक्कामुक्की भी हुई थी

कोतवाली जलेसर में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 को नामजद करते हुए 100 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जलेसर कोतवाली में तैनात दरोगा ब्रज मोहन की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। पुलिस की टीम ने इन्हें रोका तो पुलिस से अभद्रता की।

एटा में पुलिस से टकराव मामले में भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष सहित 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया गया है। दो दिन पहले गढ़मुक्तेश्वर जाते समय पुलिस के रोकने पर समर्थक भिड़ गए थे। तमाम प्रयासों के बाद भी ये लोग चले गए। इस पर दरोगा ने कोतवाली जलेसर में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 को नामजद करते हुए 100 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जलेसर कोतवाली में तैनात दरोगा ब्रज मोहन की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। पुलिस की टीम ने इन्हें रोका तो इन्होंने पुलिस से अभद्रता कर दी। पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की गई। कई बार रोकने के बाद भी नहीं रुके।

प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 लोग नामजद रिपोर्ट में योगेश प्रताप के साथ पंकज ठाकुर, लखन यादव, प्रशांत, हेमंत, दिनेश, ब्रजेश ठाकुर, राजकुमार, ब्रज मोहन, राजा ठाकुर, संजय शर्मा, अनिल प्रताप सिंह, जैद अलीबेग, गौरव, आशु चौधरी, आकाश गुप्ता सहित 34 लोगों को नामजद किया गया। इसके अलावा 56 से 60 लोग अज्ञात में दर्ज किए गए हैं।

पुलिस के साथ भीड़ ने धक्का-मुक्की की थी मालूम हो कि गढ़मुक्तेश्वर में पूर्व मंत्री मदन चौहान से हुए विवाद के बाद किसानों की भीड़ वहां जा रही थी। पुलिस टीम ने गांव नगला सुखदेव से निकलते समय और जलेसर में इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। इसी समय पुलिस के साथ भीड़ धक्का-मुक्की करते हुए आगे चली गई। पुलिस से अभद्रता की गई। एटा पुलिस ने सिकंदराराऊ तक रोकने का प्रयास किया था। लेकिन भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष भीड़ के साथ वहां पहुंच गए थे।

वीडियो देखकर हो रही पहचान रिपोर्ट में नामजद लोगों के अलावा अज्ञात में 50 से 60 लोग दर्ज किए हैं। उनकी पहचान करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। घटना के दिन वायरल हुए वीडियो भी देखे जा रहे हैं। वीडियो देखकर भी अज्ञात लोगों की पहचान की गई जाएगी। जिससे इनके नाम पता चल सकें। सोशल मीडिया से वीडियो इकट्ठे किए जा रहे हैं।

सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जलेसर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें भाकियू भानु के प्रदेश अध्यक्ष सहित 34 लोगों को नामजद किया गया। जबकि 50 से 60 लोग अज्ञात में दर्ज है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।