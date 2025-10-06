Case against three including former Union Minister Ajay Mishra Teni and son had threatened witness Kheri incident पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और बेटे आशीष समेत तीन पर केस, खीरी कांड के गवाह को दी थी धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और बेटे आशीष समेत तीन पर केस, खीरी कांड के गवाह को दी थी धमकी

2021 में हुए तिकुनिया कांड में गवाह को गवाही से रोकने और उसे धमकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीMon, 6 Oct 2025 07:12 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी में दो साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी और बेटे आशीष समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तिकुनिया कांड में गवाह को गवाही से रोकने और उसे धमकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। गवाह ने इससे पहले थाने में कई बार टेनी और उसके बेटे और निघासन ब्लॉक प्रमुख पति अमनदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा दर्ज न होने पर गवाह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया।

पढुआ थाना क्षेत्र के गांव भैरमपुर निवासी बलजिंदर सिंह 2021 में हुए खीरी कांड का गवाह है। बलजिंदर सिंह की अर्जी के मुताबिक, उसकी लखीमपुर कोर्ट में 16 अक्टूबर 2023 में गवाही होनी थी। उसका आरोप है कि 15 अगस्त 2023 को निघासन ब्लाक प्रमुख पति अमनदीप सिंह उसके घर पहुंचे। आरोप है कि अमनदीप सिंह ने उसको गवाही बदलने के लिए कहा। पैसे का लालच दिया गया और धमकाया भी। बलजिंदर सिंह का कहना है कि वह डर गया और अपना घर छोड़कर ससुराल पतरासी थाना शारदानगर चला गया।

अगली सुबह जब वह गवाही के लिए जा रहा था, अजय मिश्र टेनी के भेजे अमनदीप गवाह की ससुराल पहुंचे और उसको धमकाया। साथ ही एक लाख रुपए का लालच भी दिया। बलजिंदर सिंह का कहना है कि अमनदीप सिंह की धमकी, पूर्व मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे आशीष से डर से सारी जमीन ठेके पर देकर पंजाब चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गवाह बलजिंदर सिंह की तहरीर पर पढुआ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में गवाह को धमकाने और गवाह प्रभावित करने की धाराएं लगाई गई हैं।

एसपी खीरी संकल्प शर्मा ने बताया, एक प्रार्थना पत्र पूर्व में थाना पढुआ पर दिया गया था। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसे सत्यापित करने के बाद नियमानुसार विवेचना करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पढुआ पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिसकी नियमानुसार निष्पक्ष विवेचना की जा रही है।

