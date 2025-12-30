पूर्व सांसद धनंजय सिंह और करीबी ब्लॉक प्रमुख पति पर मुकदमा, थानेदार पर भी ऐक्शन, जानें पूरा मामला

संक्षेप: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह उनके गनर और 10 अन्य लोगों जमीन कब्जा करने के लिए दीवार खडी़ कर रास्ता रोक दिया था। इस मामले में ऐक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया और र पूर्व सांसद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सुलतानपुर रोड अहिमामऊ स्थित स्वास्तिका सिटी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह उनके गनर और 10 अन्य लोगों जमीन कब्जा करने के लिए दीवार खडी़ कर रास्ता रोक दिया था। आक्रोशित सोसाइटी के लोगों ने विरोध कर दीवार गिरा दी। दबंग विनय सिंह उनके गनर और साथियों ने असलहे तान कर सोसाइटी के लोगों को धमकी दी। पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो आरोपियों के दबाव में इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी उपेंद्र सिंह ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एकपक्षीय कार्रवाई से आहत पीड़ित पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर के पास पहुंचे। उन्हें दबंगई का वीडियो दिखाया। पुलिस कमिश्नर ने प्राथमिक जांच में दोषी पाते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया और सोसाइटी के रहने वाले कौशल तिवारी की तहरीर पर पूर्व सांसद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें पूर्व सांसद का नाम लेकर आरोपी कालोनी के लोगों से मोबाइल पर बात कराने की कोशिश कर रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़ित कौशल तिवारी स्वास्तिका सिटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके मकान के पड़ोस में जौनपुर जनपद के महाराजगंज विकासखंड की ब्लाक प्रमुख मांडवी सिंह ने 4500 वर्ग फिट का भूखंड लेकर मकान बनवाया था। विनय सिंह उनके पति हैं। उनके बैनामे में चौहद्दी में दक्षिण तरफ 20 फीट रोड दर्शाया गया है। 20 वर्षों से डामर रोड के रूप में आवागमन के लिये है। सोमवार शाम करीब चार बजे विनय सिंह जो की दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। उनके सरकारी गनर विपुल यादव, सौरभ सिंह सोनू और आठ से 10 अन्य असलहाधारी लोगों ने मिलकर कब्जे की नियत रास्ता बंद कर दीवार बनाने लगे। दीवार कई फिट की बना भी दी थी। स्थानीय लोग जुटे उन्होंने विरोध किया। विरोध पर विनय सिंह उनके गनर और अन्य साथियों ने असलहे तान दिए। जान से मारने की धमकी दी। लोगों ने हिम्मत जुटाकर धक्का देकर दीवार गिरा दी। यह देख उक्त लोग और भड़क गए।

विारोध करने पर असलहा लेकर दौड़ाया विरोध कर रहे कालोनी वासियों को असलहा लेकर दौड़ा लिया। किसी तरह सब जान बजाकर भागे। घटना की जानकारी लेकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह को पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने सुनवाई नहीं की। पीड़ित कौशल तिवारी के मुताबिक इंस्पेक्टर ने दवाब में और विनय सिंह की निराधार तहरीर पर उल्टा उनके अलावा धीरेंद्र मणि व 10-15 अन्य कालोनी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर की एक पक्षीय कार्रवाई से आहत कालोनी के लोग मंगलवार को पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर के पास पहुंचे। उनसे शिकायत की और विनय सिंह व उनके साथियों द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की नियत से दीवार बनवाने व धमकाने की वाडियो दिखाया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने थानाप्रभारी उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। पीड़ित कौशल की तहरीर के आधार पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह उनके करीबी विनय सिंह, गनर और आठ से 10 अज्ञात के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

दहशत में कई अचेत पीड़ित कौशल तिवारी के मुताबिक कालोनी के लोगों के द्वारा दीवार गिराए जाने पर ब्लाक प्रमुख पति विनय सिंह और उनके साथियों ने सभी को धमकाया। इसके बाद असलहा तान कर विरोध कर रहे लोगों को दौड़ा लिया। कुछ लोगों को पीटा भी। दहशत में भागते समय रामू समेत कई लोग गिरने से अचेत हो गए। घटना के बाद से कालोनी की महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग दहशत में हैं। लोगों को भय है कि फिर से यह लोग कोई गलत हरकत कर सकते हैं। कालोनी के लोगों ने सुरक्षा की मांग की। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद कालोनी में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई।

कफ सीरप मामले में चर्चा में आई थी सोसाइटी : कफ सीरप मामले में स्वास्तिका सिटी सोसाइटी चर्चा में आई थी। इसी सोसाइटी में कफ सीरप कांड का आरोपी वह पूर्व सांसद का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह कोठी है। ईडी ने सोसाइटी में स्थित आलोक सिंह की कोठी में छापेमारी की थी। उसके बाद से यह सोसाइटी भी लगातार चर्चा में बनी थी।