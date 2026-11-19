सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोरखपुर रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर 14 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में 65 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मृतक के पिता की तहरीर पर जेसीबी चालक, आयोजन समिति के सात नामजद सदस्यों और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान बुधवार को जेसीबी की चपेट में आने से किशोर की मौत के मामले में एम्स थाने में सात नामजद समेत 65 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मृतक के पिता ओंकार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने जेसीबी चालक, आयोजन समिति में शामिल सात लोगों और 50 से 60 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया है। नामजद आरोपितों में साधु यादव उर्फ साधु भइया, मनोज यादव, मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू, योगेश यादव और चंद्रप्रकाश समेत सात लोग शामिल हैं। झंगहा के राजधानी गांव निवासी ओंकार सिंह वर्तमान में कूड़ाघाट की आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं।

उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका 14 वर्षीय बेटा आर्यवर्धन सिंह बुधवार को दिन में करीब ढाई बजे घरेलू काम से मुख्य मार्ग पर गया था। इसी दौरान सपा की रथयात्रा में शामिल जेसीबी के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। हादसे में आर्यवर्धन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। तहरीर के मुताबिक, आसपास के लोग चालक को पकड़ने के लिए दौड़े तो आयोजन समिति के लोग घायल किशोर को मौके पर छोड़कर भाग गए।

जेसीबी मालिक को हिरासत में लिया राहगीर अनुपम सिंह और अन्य लोगों ने उसे एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता ने जेसीबी चालक और आयोजन समिति के लोगों की लापरवाही को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जेसीबी मालिक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ के साथ ही हादसे की परिस्थितियों और आयोजन में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

पीड़ित परिवार से मिला मेयर परिवार हादसे की जानकारी मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और क्षेत्रीय विधायक ई. सरवन निषाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दोनों ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए झारखंडी मोड़ पर सड़क जाम कर दिया।