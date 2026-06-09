Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में बिना अनुमति प्रदर्शन पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 250 पर केस, सपाई बोले- आवाज दबाने की कोशिश

Deep Pandey हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

यूपी के उरई में बिना अनुमति प्रदर्शन पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर शहर का माहौल खराब करने समेत विभिन्न धाराओं में की गई।

यूपी में बिना अनुमति प्रदर्शन पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 250 पर केस, सपाई बोले- आवाज दबाने की कोशिश

उत्तर प्रदेश के उरई में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई समेत कई प्रमुख मुद्दों पर शहर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करने वाले 250 सपाइयों के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर समेत 50 नामजद सपाइयों और 200 अज्ञात महिला-पुरुषों पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर शहर का माहौल खराब करने समेत विभिन्न धाराओं में की गई। रिपोर्ट दर्ज होने की खबर पर सपाइयों ने नाराजगी जताई है। पुलिस प्रशासन के अनुसार जिले में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। ऐक्शन के बाद सपाईयों की प्रतिक्रिया भी आई है। सपा नेताओं का कहना है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

समाजवादी पार्टी ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों, नीट परीक्षा के लीक होने और बढ़ते बिजली बिलों समेत चार प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ शहर में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में बिना अनुमति प्रदर्शन कर शहर में यातायात बाधित करने समेत विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर, सुरेंद्र बजरिया, ज्ञानू निरंजन, कप्तान सिंह, लाखन सिंह, बबलू अहिरवार, महेंद्र कठेरिया, प्रदीप दीक्षित, तिलक चंद्र, वेद यादव, प्रमोद सविता, संदीप यादव, विजय कुशवाहा, रामेंद्र त्रिपाठी, कुसुम लता सक्सेना, जमालुददीन समेत 50 सपाइयों के अलावा 200 अज्ञात महिला-पुरुषों को आरोपित बनाया गया है।

Voice of UP

सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर क्या बोले

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने बताया कि आयोजन से दो दिन पहले कार्यक्रम की अनुमति के लिए नगर मजिस्ट्रेट को पत्र दिया गया था। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा कि कुछ दिनों पहले भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया तब कुछ नहीं हुआ। जनता की आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। यह बर्दाश्त नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:UP में अगले 3 घंटे में लखनऊ समेत इन जिलों में बारिश, 70 की रफ्तार से आंधी भी
ये भी पढ़ें:जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त पर IT की नजर, रजिस्ट्री ऑफिसों के रिकॉर्ड की जांच शुरू
ये भी पढ़ें:यूपी में रजिस्ट्री ऑफिस हाईटेक होंगे, बढ़ेंगी ये सुविधाएं, योगी के निर्देश

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Orai Jalaun News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।