दिवाली पर लापरवाही भारी, हाथ में फटा पटाखा, ऑपरेशन में पंजा काटना पड़ा
बिजनौर में लापरवाही से आतिशबाजी जलाना दो छात्रों को भारी पड़ गया। इस दौरान पटाखा छात्रों के हाथ में फट गया, जिससे दोनों बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। ऑपरेशन के दौरान एक छात्र का हाथ ही काटना पड़ गया।
बिजनौर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बिजनौर में आतिशबाजी के दौरान लापरवाही दो बच्चों पर भारी पड़ गई। मंडावर क्षेत्र में पटाखे फोड़ते समय हुए अलग-अलग हादसों में दो बच्चे घायल हो गए। एक किशोर के हाथ में पटाखा फटने से उसका पंजा बुरी तरह झुलस गया। चिकित्सकों को ऑपरेशन कर किशोर का पंजा काटना पड़ा। वहीं दूसरे बच्चे का हाथ झुलस गया।
मंडावर क्षेत्र के गांव बादशाहपुर निवासी अजय कुमार का 14 वर्षीय बेटा देव कुमार रविवार शाम घर पर पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान पटाखा उसके बाएं हाथ में फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसके हाथ के पंजे का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। परिजन उसे बिजनौर के निजी अस्पताल ले गए। हाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर पंजा काट दिया। वहीं मंडावर के मोहल्ला मंगल बाजार निवासी आशीष वर्मा का बेटा शिवांश वर्मा भी घर पर आतिशबाजी करते समय झुलस गया। उसका एक हाथ बुरी तरह जल गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
पटाखे के ऊपर तसला रखकर खड़ा हुआ युवक, विस्फोट में झुलसा
बुढ़ाना के गांव फुगाना में दीपावली की रात पटाखा जलाते समय हुए जोरदार विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को उपचार के लिए शामली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। गांव फुगाना निवासी बिट्टू पुत्र राममेहर दीपावली की रात पटाखे छुड़ा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक युवक ने एक पटाखे में आग लगाने के बाद उसके ऊपर तसला रख दिया और खुद तसले के ऊपर खड़ा हो गया। इसी दौरान पटाखे में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे तसले के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट की चपेट में आने से बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायल युवक को तत्काल शामली के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव में पटाखों के साथ इस तरह के खतरनाक प्रयोग को लेकर चर्चा रही।
पटाखा चलाने के विवाद में ग्राइंडर से काटा युवक का हाथ
वहीं पटाखा से युवक के घायल होने का मामला बरेली से भी सामने आया है। कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया की नारन देवी ने पुलिस को बताया कि दिवाली की शाम करीब 7:15 बजे उनके पति नेतराम बाहर से घर लौट रहे थे। गांव के मोड़ पर रामसरन, गोविन्द और दत्ते उन्हें रोककर गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर दत्ते ने उनके पति को जकड़ लिया, गोविन्द ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान रामसरन ने ग्राइंडर से उनके पति का बायां हाथ काटकर अलग कर दिया। शोर सुनकर उनके ससुर अनोखेलाल और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। परिजन ने नेतराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नारन देवी का आरोप है कि विपक्षी उनसे पुरानी रंजिश मानते हैं और किसी न किसी बात को लेकर विवाद करते रहते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पटाखा चलाने के विवाद में हमला कर ग्राइंडर से हाथ काटा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।