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यूपी में कार सवार का कहर: चेकिंग के लिए खड़ी पुलिस टीम पर चढ़ाई गाड़ी, सात घायल

Dinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
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मेरठ में चेकिंग के लिए खड़ी पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। 

यूपी में कार सवार का कहर: चेकिंग के लिए खड़ी पुलिस टीम पर चढ़ाई गाड़ी, सात घायल

Meerut News: यूपी के मेरठ में एक कार सवार ने जमकर कहर बरपाया। दिल्ली रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिस टीम को टक्कर मारते हुए कुचलने का प्रयास किया। हादसे में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि सेकेंड मोबाइल, फैंटम और पीआरवी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

बता दें कि ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस टीम दिल्ली रोड पर शनिवार रात वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देर रात दो बजे के बाद फैंटम और पीआरवी में मौजूद पुलिसकर्मी माधवपुरम स्थित हनुमान मंदिर के पास रुककर बात करने लगे तभी दिल्ली चुंगी की तरफ से तेज गति से आई कार ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। टक्कर से पुलिस की सेकेंड मोबाइल, फैंटम और पीआरवी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में हेड कांस्टेबल रविंद्र मलिक के पैर में गंभीर चोट आई। सिपाही कपिल भाटी के सिर में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल अजय, लोकेंद्र, सिपाही सत्येंद्र और विक्रम समेत अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान नमन जौली (37 वर्ष) और अमन जौली (35 वर्ष) पुत्र रमन जौली निवासी सुपरटेक पाम ग्रीन, बिजलीबंबा रोड के रूप में हुई है। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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पीछे से आई थार, चालक को बचाने की कोशिश

हादसे के तुरंत बाद इनोवा के पीछे चल रही थार कार मौके पर पहुंची। थार सवार युवक इनोवा चालक को मौके से निकालने और बचाने का प्रयास करने लगा। इस बीच दुर्घटना देखकर आसपास के लोग और राहगीर मौके पर जुट गए तथा भागने की कोशिश कर रहे चालक को पकड़ लिया। चालक को छुड़ाने के प्रयास के दौरान थार सवार युवक के साथ भी लोगों की कहासुनी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को भीड़ से अलग किया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

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सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर जांच जारी

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

'ब्रह्मपुरी सीओ सौम्या अस्थाना का कहना है कि गाड़ी ने तेजी से टक्कर मारी थी, जिसके कारण सात पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।'

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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