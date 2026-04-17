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हापुड़ में मौत बनकर दौड़ी कार; हाइवे किनारे खड़ी महिलाओं-बच्चों को रौंदा; 3 मरे

Apr 17, 2026 04:07 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हापुड़
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हापुड़ में हाइवे किनारे बस का इंतजार कर रहीं महिलाओं और बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। जबकि एक बच्चा घायल हुआ है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

हापुड़ में मौत बनकर दौड़ी कार; हाइवे किनारे खड़ी महिलाओं-बच्चों को रौंदा; 3 मरे

हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव झंडा मुर्शदपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-334 पर गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे दर्दनाक हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई। सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही महिलाओं और बच्चों पर हाईवे पर जा रही कार अनियंत्रित होकर चढ़ गई। हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरी महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक महिला और उसके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

खरीददारी करने आई थीं महिलाएं

हादसे का पता लगते ही हाफिजपुर और कपूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे। गांव ब्रजनाथपुर निवासी मुसाब अली की 52 वर्षीय पत्नी सितारा और सुभाष की 60 वर्षीय पत्नी सरोज शर्मा कस्बा गुलावठी स्थित बाजार से खरीदारी करने आई थी। शाम करीब साढ़े चार बजे वापस जाते वक्त वह गांव मुर्शदपुर के बाहर एनएच-334 पर वाहन के आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच गांव निवासी शारदा अपनी पुत्री रूबी को उसकी ससुराल कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरैना छोड़ने के लिए उसके बच्चे छह वर्षीय लविश और तीन वर्षीय खुशी को साथ लेकर मौके पर पहुंची।

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हाइवे किनारे खड़ी महिलाओं को कार ने रौंदा

सभी सड़क किनारे खड़े थे कि हापुड़ की ओर से आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों पर चढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सितारा सरोज शर्मा और शारदा की मौत हो गई। रूबी, लविश और खुशी गंभीर रूप से घायल हो गए।

सभी हाइवे किनारे बस का इतंजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक आई-10 कार (UP15 CJ 6315) हापुड़ से बुलंदशहर की ओर जा रही थी। गांव मुर्शिदपुर के पास यादव ढाबे के सामने पहुंचते ही ड्राइवर का अचानक कंट्रोल बिगड़ गया। कार की स्पीड तेज थी। इसलिए अनियंत्रित होकर वह डिवाइडर पर चढ़ गई। सभी हाइवे किनारे बस का इंतजार कर रहे थे।

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बस का इंतजार कर रही थी महिलाएं

पुलिस के मुताबिक हापुड़-बुलंदशहर मार्ग पर कुछ महिलाएं डिवाइडर पर बैठी थीं। इसी दौरान एक अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। दुर्घटना के बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।

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