नेपाल से लौट रहे तीन दोस्तों की कार एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई, एक युवक की मौत
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों दोस्त नेपाल घूमकर कार से अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
UP News: यूपी के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों दोस्त नेपाल घूमकर कार से अपने घर लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
पंजाब और हरियाणा के रहने वाले तीन दोस्त नेपाल घूमने के बाद कार से जालंधर की ओर वापस लौट रहे थे। रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे उनकी कार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा की ओर जाने वाले मार्ग पर इटावा जिले के चौबिया थाना क्षेत्र में बनी हरदू गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर मिडिल डिवाइडर पर बनी पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को एंबुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां डॉक्टर ने 39 वर्षीय सौरभ पुत्र सतीश कुमार निवासी शारदा विहार एक्सटेंशन कॉलोनी नसीराबाद गुरुग्राम हरियाणा को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार चालक जालंधर के शहीद बाबू लाभ सिंह नगर निवासी 37 वर्षीय राहुल पुत्र सिकंदर नाथ शर्मा राहुल और 42 वर्षीय विशाल पुत्र यशपाल निवासी किशनपुरा जालंधर को भर्ती कर उनका उपचार शुरू किया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उधर, हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। यूपीडा की टीम ने कार को क्रेन की मदद से हटाकर चौबिया थाने भेज दिया। घायल विशाल के भाई विकास ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त थे और नेपाल की यात्रा से वापस अपने घर लौट रहे थे। सौरभ अपने पिता का इकलौता पुत्र था। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक और घायलों के परिजनों को दे दी है।
एक्सप्रेसवे पर डंपर-ट्रक की भिड़ंत, ड्राइवर की मौत, हेल्पर गंभीर
उधर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जालौन कोतवाली क्षेत्र में रविवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में डंपर ड्राइवर की मौत हो गई जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा किमी 208.2 के पास गलत तरीके से ओवरटेक करने के दौरान हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी है।
रांग साइड ओवरेट के दौरान भिड़ंत
जिला झांसी थाना सीपरी के ग्राम भोजला निवासी अरुण उर्फ छोटू यादव अपने हेल्पर मप्र के जिला टीकमगढ़ थाना पृथ्वीपुर ग्राम किस्टोन निवासी चंचल सिंह यादव के साथ डंपर में गिट्टी लादकर एक्सप्रेसवे से औरैया की ओर जा रहा था। रविवार सुबह करीब 5 बजे डंपर जैसे जालौन कोतवाली क्षेत्र के किमी 208.2 पर पहुंचा। ड्राइवर अरुण ने आगे चल रहे डस्ट लदे ट्रक को विपरीत दिशा से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने भी अपना वाहन डंपर की तरफ मोड़ दिया। इससे पीछे से आ रहा डंपर सीधे ट्रक में जा घुसा।
केबिन में फंसा ड्राइवर
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन वहीं रुक गए। डंपर चालक अरुण केबिन में फंस गया और बुरी तरह चिल्लाने लगा। हादसे से एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस व एक्सप्रेसवे कर्मियों ने केबिन काटकर चालक व हेल्पर को बाहर निकाला। दोनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चालक अरुण को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में क्लीनर चंचल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतक के भाई कृष्णा व रमाकांत ने बताया कि अरुण घर में सबसे छोटा था और अविवाहित था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें