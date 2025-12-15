Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
car of the youths who had come to attend a friend wedding collided with a tree
दिल्ली से दोस्त की शादी में आए युवकों की कार पेड़ से टकराई, दो की मौके पर मौत

संक्षेप:

मेरठ में ईंट-भट्ठे के पास रविवार दोपहर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। हादसे में दिल्ली से दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो युवकों की मौत हो गई।

Dec 15, 2025 08:15 am IST
Pawan Kumar Sharma
यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर ईंट-भट्ठे के पास रविवार दोपहर एक कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में दिल्ली से दोस्त की शादी में जा रहे चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल लाए जाने पर दो की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों मृतक दिल्ली के महरौली के रहने वाले थे। किठौर के बोंद्रा गांव से बारात मेरठ के लिसाड़ी गेट नूरनगर आ रही थी।

बोंद्रा गांव के रहने वाले इमरान बाइक मैकेनिक है और रविवार को उसकी शादी थी। बारात बोंद्रा गांव से मेरठ के लिसाड़ी गेट नूरनगर आई थी। दिल्ली के महरौली से कुछ दोस्त बोंद्रा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए कार लेकर पहुंचे थे। दोपहर के समय बारात किला परीक्षितगढ़ होकर मेरठ आ रही थी। परीक्षितगढ़ पहुंचने पर पता चला कि कुछ सामान घर पर बोंद्रा में छूट गया है। इसे लेने के लिए इमरान के दोस्त वापस बोंद्रा जा रहे थे। इस कार में महरौली के अख्तर रजा, यासीन, शाहनवाज व आसिफ सवार थे। आसिफ कार चला रहा था और दोपहर करीब 2:30 बजे किठौर-परीक्षितगढ़ मार्ग पर ईंट-भट्ठे के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई।

2 युवकों की चली गई जान

जबरदस्त टक्कर लगने से कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार चारों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों और पुलिस ने घायलों को किठौर के अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने अख्तर रजा को मृत घोषित कर यासीन, इमरान व आसिफ को मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। मेडिकल पहुंचते ही यासीन ने भी दम तोड़ दिया। इमरान और आसिफ की हालत गंभीर है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया हादसे का शिकार चारों लोगों की उम्र तीस साल के करीब है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
