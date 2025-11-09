Hindustan Hindi News
बेकाबू होकर तालाब में पलटी कार, गाड़ी में फंस गए कई लोग, शीशा तोड़कर निकाले गए बाहर

बेकाबू होकर तालाब में पलटी कार, गाड़ी में फंस गए कई लोग, शीशा तोड़कर निकाले गए बाहर

संक्षेप: पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सीमा पर बने कुरेचाबांध के तालाब में बेकाबू कार गिरकर पलट गई। हादसे में कार सवार कई लोग फंस गए। राहगीरों ने रेस्क्यू कर शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला।

Sun, 9 Nov 2025 07:20 PMDinesh Rathour झांसी/मऊरानीपुर
यूपी के झांसी में हादसा हो गया। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सीमा पर बने कुरेचाबांध के तालाब में बेकाबू कार गिरकर पलट गई। हादसे में कार सवार कई लोग फंस गए। राहगीरों ने रेस्क्यू कर शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। रविवार को दोपहर मऊरानीपुर से एक बलेनो कार पलेरा की ओर जा रही थी। उसमें कुछ लोग सवार थे। कार सवार छतरपुर के गढ़ी मलेहरा के रहने वाले अश्वनी नायक ने बताया कि मऊरानीपुर में रहते हैं। रविवार को रिश्तेदारों के साथ घर जा रहे थे तभी रास्ते में पिकअप गाड़ी ने ओवर टेक किया। उसी के बचाने के चक्कर में कार तालाब में पानी में चली गई और पलट गई। इसके बाद सभी लोग दहशत में आ गए। चीख-पुकार मच गई।

वहीं शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में राहगीर मदद को दौड़े। लोग तालाब में कूदे। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकला। तब कहीं जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुंचाया गया।

कार पानी में पलट गई थी

कुरेचा के तालाब में हुई घटना के बाद आसपास का इलाका दहल उठा। चश्मदीदों की मानें तो कार जा रही थी। तभी तेज आवाज हुई और हाइवे से करीब 10 फीट गहराई में बने तालाब में गिरकर पलट गई। उसमें सवार लोग फंस गए थे। गनीमत रही कि कार पानी के ऊपर रही। अगर उसमें पानी भरता तो हादसा बड़ा रूप ले सकता था। यहां लोग भी तुरंत दौड़े। उन्होंने शीशे तोड़कर और लोगों को बाहर निकाला।

