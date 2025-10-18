Hindustan Hindi News
राहुल गांधी जिस कार में कानपुर से फतेहपुर गए वो हत्यारोपी की निकली, छिड़ा विवाद

राहुल गांधी जिस कार में कानपुर से फतेहपुर गए वो हत्यारोपी की निकली, छिड़ा विवाद

संक्षेप: राहुल गांधी जिस गाड़ी पर सवार हुए वो पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की बताई जा रही है। पिंटू हत्याकांड के आरोपी की गाड़ी किसने मंगाई इसे लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। राहुल गांधी का कार में बैठते हुए एक वीडियो और कई फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 01:18 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह चकेरी एयरपोर्ट से कार में सवार होकर फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि से मिलने गए थे। राहुल जिस कार में सवार हुए वह शहर के चर्चित बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी की निकली। जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया कि राहुल के लिए पिंटू हत्याकांड के आरोपी की गाड़ी किसने मंगाई?

चकेरी एयरपोर्ट पर सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्हें सड़क मार्ग से फतेहपुर जाना था। उनके काफिले के लिए तीन गाड़ियां मंगाई गई थीं। राहुल गांधी जिस गाड़ी पर सवार हुए वो पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की बताई जा रही है। पिंटू हत्याकांड के आरोपी की गाड़ी किसने मंगाई इसे लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। राहुल गांधी का कार में बैठते हुए एक वीडियो और कई फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:UP में हरिओम के बाद हामिद अली को पीट-पीटकर मार डाला, देर रात तक चलता रहा हंगामा

इसके वायरल होने के साथ-साथ कई सवाल भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल पिंटू सेंगर की हत्या के बाद उनके भाई धर्मेंद्र सेंगर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में धर्मेंद्र वादी हैं लेकिन उनके साथ इस मुकदमे के मुख्य पैरोकार कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला को भी माना जाता है। संदीप शुक्ला ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय ट्रैवल्स से तीन गाड़ियां बुक की थीं। यह गाड़ी कैसे आई वह नहीं बता सकते हैं। उन्होंने भी गाड़ी नंबर से चेक किया है। गाड़ी पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की ही है। वह ट्रैवल्स संचालक से बात करेंगे।

ये भी पढ़ें:राहुल-प्रियंका बिहार में करेंगे तूफानी दौरा,कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट

भाई बोला-सरकार मददगार तो बहन बोली-राहुल गांधी

रायबरेली में पीट-पीटकर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजन 48 घंटे तक असमंजस में रहे कि राहुल गांधी से मिलना है या नहीं। एक वीडियो में परिवार राहुल गांधी के आने से पहले मुलाकात से इनकार करता नजर आया। हालांकि राहुल गांधी ने जब मुलाकात की तो पूरा परिवार भावुक हो गया। कोई लिपटकर रोया तो किसी को राहुल ने लिपटा लिया। राहुल गांधी के जाने के बाद फिर से एक वीडियो जारी हुआ, इसमें हरिओम की बहन ने राहुल गांधी को मसीहा बताते हुए न्याय दिलाने की मांग की। वहीं भाई मीडिया के सामने आकर बोला-सरकार परिवार के साथ है, वह पूरी मदद कर रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
