राहुल गांधी जिस कार में कानपुर से फतेहपुर गए वो हत्यारोपी की निकली, छिड़ा विवाद

Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह चकेरी एयरपोर्ट से कार में सवार होकर फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि से मिलने गए थे। राहुल जिस कार में सवार हुए वह शहर के चर्चित बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी की निकली। जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया कि राहुल के लिए पिंटू हत्याकांड के आरोपी की गाड़ी किसने मंगाई?

चकेरी एयरपोर्ट पर सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। उन्हें सड़क मार्ग से फतेहपुर जाना था। उनके काफिले के लिए तीन गाड़ियां मंगाई गई थीं। राहुल गांधी जिस गाड़ी पर सवार हुए वो पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की बताई जा रही है। पिंटू हत्याकांड के आरोपी की गाड़ी किसने मंगाई इसे लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही। राहुल गांधी का कार में बैठते हुए एक वीडियो और कई फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।

इसके वायरल होने के साथ-साथ कई सवाल भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल पिंटू सेंगर की हत्या के बाद उनके भाई धर्मेंद्र सेंगर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में धर्मेंद्र वादी हैं लेकिन उनके साथ इस मुकदमे के मुख्य पैरोकार कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला को भी माना जाता है। संदीप शुक्ला ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय ट्रैवल्स से तीन गाड़ियां बुक की थीं। यह गाड़ी कैसे आई वह नहीं बता सकते हैं। उन्होंने भी गाड़ी नंबर से चेक किया है। गाड़ी पिंटू सेंगर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र पाल की ही है। वह ट्रैवल्स संचालक से बात करेंगे।