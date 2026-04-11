बदायूं में कार बनी आग का गोला; पत्नी जिंदा जली, पति झुलसा, ऑपरेशन कराकर लौट रहे थे

जानकारी के मुताबिक पत्नी अस्वस्थ होने के कारण वो कार की पीछे की सीट पर लेटी थी। गांव रौता के समीप कार में अचानक आग लग गई दरवाजा न खुलने के कारण दंपति कार में फंस गए। आग की लपटों में घिरी प्रिया की जिंदा जलकर मौत हो गई। पति अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए। दंपति शाहजहांपुर से बदायूं लौट रहे थे

बदायूं जिले में सीएनजी किट लगी चलती कर में आग लगने से उसमें सवार महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। कार चला रहा पति गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में पति को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है। महिला के कंकाल को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा उसहैत थाना क्षेत्र में गांव रौता के पास रात दो बजे के आसपास हुआ। उसहैत कस्बे के वार्ड नंबर छह निवासी अर्पित भारद्वाज (28 वर्ष) पुत्र प्रमोद भारद्वाज कार से अपनी पत्नी प्रिया भारद्वाज (25 वर्ष) का शाहजहांपुर के अस्पताल से ऑपरेशन कराके रात के समय वापस लौट रहे थे।

पत्नी अस्वस्थ होने के कारण कार की पीछे की सीट पर लेटी थी। गांव रौता के समीप कार में अचानक आग लग गई दरवाजा न खुलने के कारण दंपति कार में फंस गए। आग की लपटों में घिरी प्रिया की जिंदा जलकर मौत हो गई। पति अर्पित गंभीर रूप से झुलस गए। रात के समय गोवंशों से खेत रखा रहे ग्रामीणों ने हादसे की सूचना उसहैत पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अर्पित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी प्रिया के कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अर्पित भारद्वाज के ढाई साल की बेटी है। परिवार में माता-पिता, भाई-बहन हैं। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कार में आग लगने से महिला की मौत हो गई है। पति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।