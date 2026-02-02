Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscar collided with truck on the Purvanchal Expressway killing three members of the same family
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

संक्षेप:

अंडबेकरनगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में गोरखपुर के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर से अधिक दूरी तक घिसटती चली गई।

Feb 02, 2026 05:59 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंबेडकरनगर
यूपी के अंडबेकरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार की सुबह करीब आठ बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के रामपुर गोसाई गांव के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर से अधिक दूरी तक घिसटती चली गई। हादसे की सूचना से गांव में कोहराम मच गया।

बेलघाट के रामपुर गोसाई गांव निवासी विनय यादव अपने भाई विजय यादव और पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। विनय की पत्नी दिल्ली से ही लापता हो गई है। इसी सिलसिले में पूरा परिवार कार से गांव लौट रहा था। कार में बच्चे और बड़े मिलाकर सात लोग सवार थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 161.4 पर अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा गांव के पास हुए हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 50 साल के विजय यादव, 60 साल की लक्ष्मी देवी तथा विनय के छह वर्षीय बेटे वीर की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं कार चला रहे विनय, अंश और गुनगुन सहित चार घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल अकबरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मृतकों और घायलों के परिजन बदहवास हालत में घटनास्थल और अस्पताल में पहुंचे। गांव में कोहराम मचा है।

गाजियाबाद में रहते थे विनय

जानकारी के मुताबिक विनय यादव गाजियाबाद में रहते थे। वह सीबीएसएल कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार भी उनके साथ रहता था। वहीं, इस हादसे से उनके गांव रामपुर गोसाई में शोक की लहर है। एक ही परिवार के तीन लोगों की असमय मौत से हर आंख नम है और माहौल गमगीन बना हुआ है।

