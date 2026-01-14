डिवाइडर से टकराई कार, युवक के सीने से आर-पार हुआ 4 फीट लंबा सरिया, मंजर देख कांप उठे लोग
यूपी के सुलतानपुर में लखनऊ-वाराणसी फोरलेन हाईवे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई वैगनआर कार में घुसा करीब चार फीट लंबा सरिया एक युवक के सीने से आर-पार हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव के रहने वाले ओमप्रकाश पांडेय का परिवार मंगलवार को प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित मनगढ़ धाम दर्शन के लिए गया था। दर्शन के बाद रात करीब 10 बजे सभी लोग कार से घर लौट रहे थे। घर से लगभग दो किलोमीटर पहले लोहरामऊ गांव के पास फोरलेन पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े एक ई-रिक्शा को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर बीच में बने डिवाइडर की लोहे की रेलिंग से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार की आगे वाली सीट पर बैठे मुरारपुर निवासी 25 वर्षीय नीरज पांडेय के सीने में सरिया घुस गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घायलों में नीरज की पत्नी प्रीति, उनके बाबा फूलचंद पांडेय और गांव के चालक सूरज उपाध्याय शामिल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नीरज का शव कार में फंस गया था, जिसे गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है, पिता ओमप्रकाश पांडेय का रो-रोकर बुरा हाल है। सरिया कहां से आया, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यह डिवाइडर में लगी रेलिंग का हिस्सा था, जबकि कुछ के अनुसार किसी ट्रक से गिरा हुआ था। कोतवाली देहात के प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनाग्रस्त कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है।