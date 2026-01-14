डिवाइडर से टकराई कार, युवक के सीने से आर-पार हुआ 4 फीट लंबा सरिया, मंजर देख कांप उठे लोग

संक्षेप: लखनऊ-वाराणसी फोरलेन हाईवे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई वैगनआर कार में घुसा चार फीट लंबा सरिया एक युवक के सीने से आर-पार हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी के सुलतानपुर में लखनऊ-वाराणसी फोरलेन हाईवे पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराई वैगनआर कार में घुसा करीब चार फीट लंबा सरिया एक युवक के सीने से आर-पार हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव के रहने वाले ओमप्रकाश पांडेय का परिवार मंगलवार को प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित मनगढ़ धाम दर्शन के लिए गया था। दर्शन के बाद रात करीब 10 बजे सभी लोग कार से घर लौट रहे थे। घर से लगभग दो किलोमीटर पहले लोहरामऊ गांव के पास फोरलेन पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े एक ई-रिक्शा को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर बीच में बने डिवाइडर की लोहे की रेलिंग से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार की आगे वाली सीट पर बैठे मुरारपुर निवासी 25 वर्षीय नीरज पांडेय के सीने में सरिया घुस गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।