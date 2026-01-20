बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक में घुसी कार, एमएलसी के भतीजे समेत तीन की मौत

संक्षेप: बुलंदशहर-मेरठ हाईवे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के बेटे समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

बुलंदशहर-मेरठ हाईवे 334 पर सोमवार रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी के बेटे अंकित त्यागी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा नेता संजय त्यागी, एमएलसी अश्विनी त्यागी के भाई हैं।

गुलावठी थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतकों में तीनों की शिनाख्त उनके पास मिले कागज से गई है। मरने वालों में भाजपा नेता संजय त्यागी का बेटा अंकित त्यागी उसका परिचित डॉक्टर आशुतोष पूनिया पुत्र सीएम सिंह पूनिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डालमपुर थाना सरधना, और महेश कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र रणवीर निवासी ग्राम जसनावली खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार डॉ. आशुतोष पूनिया सरधना में निजी ट्रामा सेंटर में डाक्टर थे। अंकित त्यागी भाजपा एमएलसी अश्विनी त्यागी के भतीजे और भाजपा नेता संजय त्यागी के पुत्र हैं। महेश अंकित का पीएसओ था।कार में सवार तीनों लोग बुलंदशहर से मेरठ के लिए जा रहे थे। हाईवे 334 गांव चिड़ावक के पास कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी साइड में जा रहे ट्रक में जा घुसी, जिसमें मौके पर ही कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, सीओ सिटी और सीओ सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।