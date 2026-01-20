Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCar breaks divider and rams into truck three dead including MLC nephew
बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक में घुसी कार, एमएलसी के भतीजे समेत तीन की मौत

बुलंदशहर-मेरठ हाईवे पर डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रक में घुसी कार, एमएलसी के भतीजे समेत तीन की मौत

संक्षेप:

बुलंदशहर-मेरठ हाईवे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के बेटे समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

Jan 20, 2026 07:16 am ISTPawan Kumar Sharma मेरठ
बुलंदशहर-मेरठ हाईवे 334 पर सोमवार रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय त्यागी के बेटे अंकित त्यागी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा नेता संजय त्यागी, एमएलसी अश्विनी त्यागी के भाई हैं।

गुलावठी थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतकों में तीनों की शिनाख्त उनके पास मिले कागज से गई है। मरने वालों में भाजपा नेता संजय त्यागी का बेटा अंकित त्यागी उसका परिचित डॉक्टर आशुतोष पूनिया पुत्र सीएम सिंह पूनिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम डालमपुर थाना सरधना, और महेश कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र रणवीर निवासी ग्राम जसनावली खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार डॉ. आशुतोष पूनिया सरधना में निजी ट्रामा सेंटर में डाक्टर थे। अंकित त्यागी भाजपा एमएलसी अश्विनी त्यागी के भतीजे और भाजपा नेता संजय त्यागी के पुत्र हैं। महेश अंकित का पीएसओ था।कार में सवार तीनों लोग बुलंदशहर से मेरठ के लिए जा रहे थे। हाईवे 334 गांव चिड़ावक के पास कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी साइड में जा रहे ट्रक में जा घुसी, जिसमें मौके पर ही कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, सीओ सिटी और सीओ सिकंदराबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मौके पर भयावह मंजर

बुलंदशहर मार्ग पर वापसी के दौरान उनकी गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार डॉ. आशुतोष, अंकित त्यागी और महेश कुमार को संभलने तक का मौका नहीं मिला और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डा.आशुतोष सरधना के प्रतिष्ठित द्रोण हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वह मृदुभाषी स्वभाव और सेवा भाव के लिए जाने जाते थे। Xअंकित त्यागी द्रोण कॉलेज ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महेश कुमार, अंकित त्यागी की सुरक्षा में पीएसओ के रूप में तैनात थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
