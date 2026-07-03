राम मंदिर चढ़ावा चोरी के रुपए से खरीदी कार बरामद, अविनाश से पुलिस की 2 घंटे तक पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पुलिस ने करीब दो घंटे तक पूछताछ की। अविनाश की निशानदेही पर पुलिस ने चढ़ावा के रुपए से खरीदी गई कार बरामद कर ली है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को शुक्रवार को कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस लाइन लाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इस दौरान करीब दो घंटे तक अविनाश पुलिस लाइन में रहा। इसके बाद अविनाश शुक्ला की मदद से पुलिस ने ब्रेजा कार बरामद कर ली। यह कार उसने चढ़ावे के पैसे से खरीदा था। पूरे पुलिस लाइन परिसर को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जेल के सामने सड़क की दूसरी पटरी पर स्थित पुलिस लाइन के दोनो प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी, जबकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे।
पुलिस की टीम सुबह करीब 9:15 बजे अविनाश शुक्ला को जिला कारागार से कस्टडी रिमांड पर लेकर निकली। जेल से सीधे उसे पुलिस लाइन लाया गया, जहां मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल के ईएमओ डा. आशीष पाठक ने अविनाश का मेडिकल परीक्षण शुरू किया।
सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही
लगभग आधे घंटे तक चले परीक्षण के बाद 11 बजे मेडिकल की औपचारिकताएं पूरी हुईं। इससे 15 से 20 मिनट बाद पुलिस टीम उसे लेकर वहां से रवाना हो गई। मेडिकल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। पुलिस लाइन के दोनो प्रवेश द्वार रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की तैनाती थी। पुलिस अंदर जाने वालों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद ही आम लोगो को पुलिस लाइन के भीतर प्रवेश मिल रहा था। इस दौरान पूरे परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रही।
बताए गए तथ्यों का भौतिक सत्यापन करने में पुलिस जुट गई
सूत्रों के अनुसार, कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस चढ़ावा चोरी की रकम के इस्तेमाल और उससे खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी जुटाने में लगी है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पुलिस को चंदा चोरी की रकम से खरीदारी की जानकारी मिली है। पुलिस अब चोरी की कमाई से खरीदी गई सभी वस्तुओं और संभावित साक्ष्यों की बरामदगी का प्रयास कर रही है। इसके लिए अविनाश से पुलिस लाइन में भी पूछताछ हुई। इसके बाद उसके बताए गए तथ्यों का भौतिक सत्यापन करने में पुलिस जुट गई है। वहीं अविनाश की कस्टडी रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ से इस बहुचर्चित प्रकरण के कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है। पुलिस हर सूचना का बारीकी से सत्यापन कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों को जोड़ने में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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