car and a mini truck collided in bareilly resulting in the tragic death of a deputy bank manager and his mother
बरेली में कार और मिनी ट्रक की भिड़ंत, मां संग डिप्टी बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत

बरेली में कार और मिनी ट्रक की भिड़ंत, मां संग डिप्टी बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत

संक्षेप: डिप्टी बैंक मैनेजर दिवाली की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह अपनी मां के साथ कार से हरदोई से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के टिसुआ के पास उनकी कार सामने से आए जानवरों को बचाने की कोशिश में अचानक बेकाबू होकर दूसरे किनारे चली गई और सामने से आ रही डीसीएम में जा भिड़ी।

Mon, 27 Oct 2025 12:00 PM
यूपी के बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार जानवरों से बचने के प्रयास में अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही डीसीएम (मिनी ट्रक) में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार मुरादाबाद में तैनात बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी मैनेजर अर्पण पांडेय और उनकी मां मनोरमा पांडेय सवार थीं। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मृतकों की पहचान हरदोई जिले के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 32 वर्षीय अर्पण पांडेय और उनकी मां 50 वर्षीय मनोरमा पांडेय के रूप में हुई है। अर्पण पांडे मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

दीवाली की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह वे अपनी मां के साथ कार से हरदोई से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के टिसुआ के पास उनकी कार सामने से आए जानवरों को बचाने के प्रयास में अचानक अनियंत्रित होकर दूसरे किनारे चली गई और सामने से आ रही डीसीएम में जा भिड़ी।

जेसीबी की मदद से निकाली मिनी ट्रक में फंसी कार

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह मिनी ट्रक में फंस गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को काटकर मां-बेटे को बाहर निकाला। दोनों को सीएचसी फरीदपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
