साथी जवानों को बचाने में शहीद हुए यूपी के कैप्टन प्रशांत कुमार, गाजीपुर में अंतिम विदाई

यूपी के गाजीपुर निवासी और भारतीय सेना की 10वीं भैरव बटालियन में तैनात कैप्टन प्रशांत कुमार चौरसिया देहरादून में एक सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हो गए। आसन बैराज में डूब रहे अपने साथी जवानों को बचाने के प्रयास में उन्होंने वीरगति प्राप्त की।

यूपी में गाजीपुर के जमानियां निवासी कैप्टन प्रशांत कुमार चौरसिया देहरादून के विकासनगर में साथियों को बचाने में शहीद हो गए। भारतीय सेना के कैप्टन प्रशांत चौरसिया का पार्थिव शरीर सोमवार को देहरादून से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से सड़क मार्ग से 39 जीटीसी के जवान उनके पैतृक गांव जमानियां ले कर गए। वाराणसी से जमानियां ले जाते समय पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सोमवार शाम को राजकीय सम्मान के साथ पक्का बलुआ घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

देहरादून में 10वीं भैरव बटालियन में तैनात कैप्टन प्रशांत कुमार चौरसिया 21 मार्च को शहीद हो गए थे। देहरादून कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर केके लुंठी ने बताया कि सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 21 मार्च को विकासनगर स्थित आसन बैराज में नदी पार करने के अभ्यास के दौरान जब उनके कुछ साथी जवान डूबने लगे, तो उन्हें बचाने के लिए कैप्टन प्रशांत अपनी जान की परवाह किए बिना आगे आए और वीरगति को प्राप्त हो गए। मिलिट्री अस्पताल देहरादून से रविवार को सूचना के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद पार्थिव शरीर को वापस सैन्य अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

वाराणसी में एयरपोर्ट पर दी गई सलामी शहीद हुए कैप्टन का पार्थिव शरीर देहरादून से वायुसेना के विशेष विमान से सोमवार सुबह 10.05 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। कार्गो परिसर में जवान के पार्थिव शरीर को 39 जीटीसी अधिकारी और जवानों ने सशस्त्र सलामी दी। इसके बाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को गृह जनपद गाजीपुर के लिए ले जाया गया।

मां-पिता का रो-रोकर हुए बेहाल 39 जीटीसी के जवान सोमवार को तिरंगे में लिपटे हुए 24 वर्षीय कैप्टन प्रशांत चौरसिया का पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक निवास कस्बा बाजार दुर्गा चौक पहुंचे। जैसे ही पर्थिव शरीर घर पहुंचा मां सुमन चौरसिया का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। पिता पुरुषोत्तम चौरसिया के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरी तरह से माहौल गममगीन हो गया। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों के हाथों में हाथों में पोस्टर और तिरंगा था। बाद में शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरन लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि दी।

छोटे भाई ने दी मुखाग्नि शाम को पक्का बलुआ घाट पर शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के छोटे भाई मयंक चौरसिया ने मुखाग्नि दी। भाजपा के पूर्व विधायक सुनीता सिंह, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता, अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार के अलावा उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया, तहसीलदार रामनारायण वर्मा, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामसजन राम ने श्रद्धांजलि अर्पित की।