कैप्टन अंशुमान सिंह: आईआईटी छोड़ पहनी वर्दी, साथियों की जान बचाने को खुद हो गए कुर्बान

कैप्टन अंशुमान सिंह का जन्म अक्तूबर 1996 में देवरिया की सलेमपुर तहसील के बरडीहा दलपत गांव में हुआ था। उनके पिता रवि प्रताप सिंह बेटे की बात करते हुए भावुक तो होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसे बेटे का पिता होने पर गर्व करते हैं। अंशुमान के अंदर शुरू से ही देश सेवा की भावना सांस ले रही थी।

Independence day special: पूर्वांचल के रणबांकुरों द्वारा दिखाया आजादी का स्वप्न आज भी लोगों की आंखों में फल-फूल रहा है। एक ओर आज की युवा पीढ़ी इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापार या उद्योग का क्षेत्र चुन रही है। वहीं, कुछ युवा गांव की पगडंडी से चलकर भारतीय सीमाओं तक की यात्रा कर रहे हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने आईआईटी और एनआईटी जैसी संस्थाओं को ठुकराकर सेना की वर्दी चुनी। वर्ष 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में अपने पांच साथियों की जान बचाते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना में जनरल बनने का अधूरा स्वप्न लिए 26 वर्ष की उम्र में देश पर मर-मिटे इस लाल को मरणोपरांत कीर्तिचक्र से भी नवाजा गया।

कैप्टन अंशुमान का जन्म अक्तूबर 1996 में देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के बरडीहा दलपत गांव में हुआ था। उनके पिता रवि प्रताप सिंह बेटे की बात करते हुए भावुक तो होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसे बेटे का पिता होने पर गर्व करते हैं। अंशुमान के भीतर शुरू से ही देश सेवा की भावना सांस ले रही थी। यही कारण रहा कि वर्ष 2015 में उन्होंने सेना की ओर रुख किया और 19 मार्च 2020 को सेना में लेफ्टिनेंट, तो 19 फरवरी 2021 को वह कैप्टन हो गए। इसके बाद 10 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड अस्पताल में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर पद पर उनकी तैनाती हुई।

सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 की सुबह करीब साढ़े तीन बजे भारतीय सेना के गोला-बारूद बंकर में शॉर्ट-सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से उनके कई साथी बंकर में फंस गए। साथियों की जान जोखिम में देख कैप्टन अंशुमान भी बंकर में कूद पड़े। उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद अपने पांचों साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, इस हादसे में वे बुरी तरह झुलस गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, जहां यह वीर हमेशा-हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया।

सेना में जनरल बनने का सपना रहा अधूरा शहीद कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह बताते हैं कि अंशुमान ने देश की रक्षा के लिए आईआईटी और एनआईटी में नामांकन होने के बाद भी दाखिला नहीं लिया। लोगों ने उन्हें समझाया भी बहुत, लेकिन अंशुमान ने पूरी तरह अपने दिल की सुनी। वे बताते हैं कि कैप्टन अंशुमान सिंह काफी होनहार थे और अपने जवानों के प्रति काफी संवेदनशील रहते थे। उनका कहना है कि बेटे का भारतीय सेना में जनरल बनने का स्वप्न अधूरा रह गया।

पर्वतारोहण और साहित्य से रहा खास लगाव पिता ने बताया कि कैप्टन अंशुमान सिंह सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रहे। वह अपना समय कविता लिखने में ज्यादा देते थे। पर्वतारोहण के साथ-साथ उन्हें कविता लेखन पसंद था। कक्षा 10 में पढ़ाई के दौरान वह सैनिक स्कूल से सियाचिन गए थे।