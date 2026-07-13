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इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमाणपत्र पर एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) का अभ्यास करने का अधिकार नहीं रखता।

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमाणपत्र पर एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रमाणपत्र रखने वाला व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) का अभ्यास करने का अधिकार नहीं रखता। अदालत ने कहा कि बिना मान्यता प्राप्त योग्यता और विधिवत पंजीकरण के एलोपैथिक उपचार करना कानून के विरुद्ध है तथा ऐसे व्यक्ति को क्वैक (झोलाछाप) माना जाएगा, जिसे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एटा निवासी संतोष कुमार शर्मा की याचिका खारिज करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा उनके अस्पताल को सील किए जाने के आदेश को बरकरार रखा।

याची का दावा था कि उसने वर्ष 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कम्युनिटी हेल्थ का व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और वह आधुनिक चिकित्सा करने का अधिकारी है। उसने सीएमओ के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी क्लीनिक पुनः संचालित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याची के पास एलोपैथी की कोई मान्यता प्राप्त डिग्री या पंजीकरण नहीं है। साथ ही उसकी क्लीनिक का पंजीकरण भी नहीं था तथा वहां बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, फायर एनओसी और संक्रमण नियंत्रण जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं भी नहीं पाई गईं।

खंडपीठ ने कहा कि चिकित्सा व्यवसाय कानून और सरकारी नियमों से नियंत्रित होता है तथा एक चिकित्सा पद्धति में पंजीकृत व्यक्ति दूसरी पद्धति, विशेषकर एलोपैथी का अभ्यास नहीं कर सकता। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा की वैध डिग्री हो। अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी की कि जिस व्यक्ति को किसी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह उस पद्धति में इलाज करता है, वह झोलाछाप है और अधिकतम चिकित्सा ज्ञान का दिखावा करने वाला व्यक्ति ही कहा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत पेशा अपनाने का अधिकार पूर्ण नहीं है और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंध पूरी तरह वैध हैं। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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