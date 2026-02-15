Hindustan Hindi News
Feb 15, 2026 01:52 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
निरस्त प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन ने 11 फरवरी को पांचों क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में प्रमाणपत्रों के निरस्तीकरण की सूचना संबंधित जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक करना आवश्यक है।

हाईस्कूल-इंटरमीडिएट में अब नहीं चलेगा खेल, यह सूचना सार्वजनिक करेगा यूपी बोर्ड

कोई भी दो बार यूपी बोर्ड से हाईस्कूल या इंटरमीडिएट पास का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो यूपी बोर्ड उसके प्रमाण पत्र को रद्द कर देता है। अब यूपी बोर्ड की ओर से निरस्त किए जाने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के ऐसे प्रमाणपत्रों की सूचना सार्वजनिक की जाएगी। निरस्त प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह ने 11 फरवरी को पांचों क्षेत्रीय कार्यालय (प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर) के अपर सचिवों को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में प्रमाणपत्रों के निरस्तीकरण की सूचना संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक करना आवश्यक है। यह प्रकाशन निरस्तीकरण सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर करना होगा।

नियम है कि कोई भी परीक्षार्थी दो बार हाईस्कूल या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता। यह नियम दूसरे राज्यों पर भी लागू है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश बोर्ड से हाईस्कूल पास छात्र यूपी से हाईस्कूल पास का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता।

कई मामलों में अभ्यर्थी जन्मतिथि घटाने, नाम में संशोधन करने या अपने अंक अच्छे करने के लिए दोबारा परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में उनके परिचित ही शिकायत कर देते हैं। जांच में शिकायत सही मिलने पर जो प्रमाणपत्र बाद में जारी मिलता है उसे निरस्त कर दिया जाता है।

पिछले दिनों बिहार बोर्ड से हाईस्कूल पास अभ्यर्थी ने यूपी बोर्ड में प्रार्थना पत्र देकर यहां से जारी प्रमाणपत्र निरस्त करने का अनुरोध किया था। उसका कहना था कि जानकारी के अभाव में उसने यूपी बोर्ड से भी हाईस्कूल कर लिया था।

हालांकि ऐसे प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह का कहना है कि गलत आधार पर प्राप्त जो प्रमाणपत्र निरस्त किए जाते हैं उनकी सूचना सार्वजनिक करना आवश्यक है जिससे भविष्य में ऐसे निरस्त प्रमाण पत्र के दुरूपयोग की संभावना न रहे।

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

