दरोगा भर्ती की परीक्षा में फर्जी आधार के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी, उम्र 10 साल कम

मोनू सिंह ने बताया कि उसने अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने के उद्देश्य से अपनी वास्तविक आयु कम दिखाने के लिए जन्मतिथि में परिवर्तन कराया था। उसने कक्षा-8 की एक फर्जी मार्कशीट तैयार कराई। इसके अनुसार जन्मतिथि 02 अगस्त 2004 अंकित करा ली।

UP Police Sub Inspector Recruitment Exam: यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान मेरठ कॉलेज सेंटर पर दो आधार कार्ड के साथ मुरादाबाद के अभ्यर्थी मोनू सिंह को गिरफ्तार किया। केवाईसी के दौरान खुलासा हुआ कि आधार कार्ड में उम्र 10 साल काम है, जबकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भरे गए फॉर्म में आयु अलग है। सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि अग्निवीर भर्ती के लिए युवक ने फर्जी कागजात तैयार कराकर आधार कार्ड में अपनी आयु कम कराई थी और दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया था। फिलहाल युवक के खिलाफ लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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मुरादाबाद के थाना कांठ के भरतपुर निवासी मोनू सिंह पुत्र छोटे लाल ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था। मोनू सिंह का सेंटर मेरठ कॉलेज में था और रविवार को द्वितीय पाली में परीक्षा होनी थी। परीक्षा केंद्र पर मोनू के दस्तावेजों की जांच में जन्मतिथि में 10 साल का अंतर पाया गया। पता चला कि मोनू सिंह ने दरोगा भर्ती के फॉर्म में अपनी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1994 दिखाई, जबकि इसी आधार नंबर से ऑनलाइन आधार कार्ड चेक करने पर जन्मतिथि 4 अगस्त 2004 दिख रही है।

पूछताछ करने पर मोनू सिंह ने बताया कि उसने अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने के उद्देश्य से अपनी वास्तविक आयु कम दिखाने के लिए जन्मतिथि में परिवर्तन कराया था। इसके लिए उसने कक्षा-8 की एक फर्जी मार्कशीट तैयार कराई और इसके अनुसार जन्मतिथि 02 अगस्त 2004 अंकित करा ली। उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसने आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि परिवर्तित करवा ली। जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दोनों आधार कार्ड बरामद किए गए। फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा सरकारी अभिलेखों में धोखाधड़ी पूर्वक परिवर्तन कराने से संबंधित पाए थाना लालकुर्ती पर मुकदमा दर्ज किया गया।