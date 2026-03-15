Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दरोगा भर्ती की परीक्षा में फर्जी आधार के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी, उम्र 10 साल कम

Mar 15, 2026 10:49 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share

मोनू सिंह ने बताया कि उसने अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने के उद्देश्य से अपनी वास्तविक आयु कम दिखाने के लिए जन्मतिथि में परिवर्तन कराया था। उसने कक्षा-8 की एक फर्जी मार्कशीट तैयार कराई। इसके अनुसार जन्मतिथि 02 अगस्त 2004 अंकित करा ली।

दरोगा भर्ती की परीक्षा में फर्जी आधार के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी, उम्र 10 साल कम

UP Police Sub Inspector Recruitment Exam: यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान मेरठ कॉलेज सेंटर पर दो आधार कार्ड के साथ मुरादाबाद के अभ्यर्थी मोनू सिंह को गिरफ्तार किया। केवाईसी के दौरान खुलासा हुआ कि आधार कार्ड में उम्र 10 साल काम है, जबकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भरे गए फॉर्म में आयु अलग है। सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि अग्निवीर भर्ती के लिए युवक ने फर्जी कागजात तैयार कराकर आधार कार्ड में अपनी आयु कम कराई थी और दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया था। फिलहाल युवक के खिलाफ लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुरादाबाद के थाना कांठ के भरतपुर निवासी मोनू सिंह पुत्र छोटे लाल ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था। मोनू सिंह का सेंटर मेरठ कॉलेज में था और रविवार को द्वितीय पाली में परीक्षा होनी थी। परीक्षा केंद्र पर मोनू के दस्तावेजों की जांच में जन्मतिथि में 10 साल का अंतर पाया गया। पता चला कि मोनू सिंह ने दरोगा भर्ती के फॉर्म में अपनी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1994 दिखाई, जबकि इसी आधार नंबर से ऑनलाइन आधार कार्ड चेक करने पर जन्मतिथि 4 अगस्त 2004 दिख रही है।

ये भी पढ़ें:OTP से बचेगी जान, UP में लाइनमैन को खतरे में डाले बिना ठीक होंगे बिजली के फॉल्ट

पूछताछ करने पर मोनू सिंह ने बताया कि उसने अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने के उद्देश्य से अपनी वास्तविक आयु कम दिखाने के लिए जन्मतिथि में परिवर्तन कराया था। इसके लिए उसने कक्षा-8 की एक फर्जी मार्कशीट तैयार कराई और इसके अनुसार जन्मतिथि 02 अगस्त 2004 अंकित करा ली। उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसने आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि परिवर्तित करवा ली। जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे से दोनों आधार कार्ड बरामद किए गए। फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा सरकारी अभिलेखों में धोखाधड़ी पूर्वक परिवर्तन कराने से संबंधित पाए थाना लालकुर्ती पर मुकदमा दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पूर्वी यूपी में बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल; हुई ये भविष्यवाणी

क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि मेरठ कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी मोनू सिंह की चेकिंग के दौरान दस्तावेज केवाईसी जांच की जा रही थी। ऑनलाइन चेक करने पर अभ्यर्थी की उम्र आधार कार्ड में 10 वर्ष कम दिखाई दे रही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड में आयु कम कराई है। इस संबंध में मोनू को गिरफ्तार कर लालकुर्ती थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

ये भी पढ़ें:गैस सिलेंडरों के लिए बढ़ा इंतजार, ईरान-इजराइल युद्ध का असर; इन जिलों में कतार
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |