सैनेटरी पैड में छिपाकर लाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, PET में नकल करते पकड़ा गया मुन्ना भाई

झांसी में पीईटी के दौरान झांसी में नकल करने का हाईटेक मामला सामने आया है। शुक्रवार को परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया। अभ्यर्थी ने डिवाइस को सेनेटरी पैड में छिपाकर रखा था।

यूपी के झांसी में पीईटी के दौरान झांसी में नकल करने का हाईटेक मामला सामने आया है। शुक्रवार को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज में अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया। अभ्यर्थी ने डिवाइस को सेनेटरी पैड में छिपाकर अपने अंतःवस्त्रों में रखा था।

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि यूपीएसएसएससी की पीईटी परीक्षा के दौरान दूसरी पाली में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज में परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थी के पास से सरसराहट जैसी आवाज आ रही है। जांच करने पर उसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई।

उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थी की पहचान आकाश पटेल के रूप में हुई है, जो प्रयागराज का निवासी है। वह परीक्षा देने के लिए इस केंद्र पर पहुंचा था। उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सैनिटरी पैड में छिपाकर अपने अंतःवस्त्रों में रखा था और उसी के माध्यम से नकल कर रहा था। इसी दौरान इनविजिलेटर को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। संदेह होने पर अभ्यर्थी की तलाशी ली गई, जिसमें सैनिटरी पैड में छिपाई गई डिवाइस और अन्य सामान बरामद हुआ। एसपी सिटी के मुताबिक, आरोपी अभ्यर्थी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

10 हजार अभ्यर्थियों ने पीईटी से किया किनारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)- 2026 की दो पालियों में करा ली गई है। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा नकल विहीन हुई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हुई परीक्षा में सुबह और शाम दोनों पालियों में हजारों अभ्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। परीक्षा के लिए 37 केंद थे। पहली पाली में 5391 और दूसरी पाली में 5420 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे। झांसी जिलाधिकारी गौरांग राठी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय चावला ने नकलविहीन का दावा किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा द्वितीय पाली में आयोजित प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बुंदेलखंड महाविद्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र का भ्रमण कर परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। प्रयागराज से आए परिवार से अतरिक्त शुल्क की जानकारी ली। इस पर बताया कि कोई अतरिक्त शुल्क नहीं लगा।