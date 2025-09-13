डॉक्टरों के जवाब दे देने से ऐसा टूटा कैंसर पीड़ित, पत्नी-बच्चों के सामने गंगा में लगा दी छलांग

वह पत्नी और बेटे के सामने ही शास्त्री पुल से गंगा में कूद गया। पीड़ित, पत्नी-बेटे के साथ कमला नेहरू कैंसर अस्पताल से घर लौट रहा था। अचानक आत्मघाती कदम उठाए जाने से परिजनों की चीत्कार मच गई। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

यूपी के प्रयागराज में कैंसर से जूझ रहा एक व्यक्ति डॉक्टरों के जवाब दे देने से ऐसा टूटा कि शुक्रवार सुबह लगभग साढ़े 11 बजे पत्नी और बेटे के सामने ही शास्त्री पुल से गंगा में कूद गया। वह अपनी पत्नी-बेटे के साथ कमला नेहरू कैंसर अस्पताल से घर लौट रहा था। अचानक आत्मघाती कदम उठाए जाने से परिजनों की चीत्कार मच गई। झूंसी पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

उतरांव थाना क्षेत्र का जगतपुर निवासी 47 वर्षीय दिनेश कुमार यादव निजी बस चलाता था। वह पिछले कुछ सालों से कैंसर से पीड़ित था। उसका कमला नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिनेश शुक्रवार को पत्नी सरोजा देवी और बड़े बेटे आकाश के साथ अस्पताल आया था। अस्पताल से निकलने के बाद बस से घर लौट रहा था। बस जैसे ही शास्त्री पुल पर पहुंची, तो दिनेश ने अचानक बस रुकवाई, इसके पहले की पत्नी-बेटा कुछ समझ पाते, दिनेश बस से नीचे उतरकर दौड़ लगाते हुए पुल से गंगा में कूद गया।

दिनेश को कूदते देख पत्नी-बेटे के अलावा बस में सवार अन्य यात्रियों और राहगीरों में खलबली मच गई। मौके पर झूंसी पुलिस पहुंची और एनडीआरएफ और जल पुलिस की मदद से गंगा में तलाश शुरू कराई। हालांकि देर शाम तक दिनेश का पता नहीं चल सका। दिनेश के आत्मघाती कदम उठाने से पत्नी और बेटे का रो-रोकर बुरा हाल बना रहा। परिवार में पत्नी सरोजा के अलावा दो बेटे आकाश,अभिषेक और एक बेटी अर्शी है। सरोजा ने रोते हुए बताया कि बीमारी से तंग आकर दिनेश ने पहले भी कई बार आत्महत्या की कोशिश की थी। चर्चा यह भी है कि डॉक्टरों ने शुक्रवार को कैंसर की बीमारी का अंतिम स्टेज होने की वजह से जवाब दे दिया था। झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि उफनाई गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शनिवार को फिर से तलाश शुरू की जाएगी।

पहले भी हुई ऐसी घटना शास्त्री पुल पर दो सितंबर को इस तरह की घटना हुई थी। उतरांव की एक युवती अपने पिता के सामने ही गंगा में कूद गई थी। दस दिन बीतने के बाद भी अब तक युवती का पता नहीं चल सका है। उधर, पिछले साल 16 अगस्त को गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षक करुणा शंकर शुक्ला ने बीमारी से तंग आकर अपनी पत्नी के सामने ही ऑटो रिक्शा से उतरकर पुल से छलांग लगाई थी। हालांकि उस वक्त ठकुराई गुट के शिक्षकों ने चेतनारायण शिक्षक गुट पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।