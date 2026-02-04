Hindustan Hindi News
पूर्वी यूपी में 5 साल में 45% बढ़ गए कैंसर के मरीज, BRD से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

पूर्वी यूपी में 5 साल में 45% बढ़ गए कैंसर के मरीज, BRD से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

संक्षेप:

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश रावत ने बताया कि पुरुषों में मुख कैंसर और महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। OPD में 24 फीसदी ओरल कैंसर के मरीज हैं। जबकि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के 18 फीसदी मरीज रहे।

Feb 04, 2026 04:02 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग की हालिया रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले पांच साल में क्षेत्र में कैंसर के मरीजों में 45 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बीआरडी की कैंसर ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज में 10553 मरीज पंजीकृत हुए थे। वर्ष 2015 में पंजीकृत मरीजों की संख्या बढ़कर 15009 हो गई। कोविड के बाद से कैंसर के मरीजों की संख्या में सबसे तेजी से इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 से 2023 के बीच करीब डेढ़ हजार नए मरीज पंजीकृत हुए।

ओपीडी में 24 फीसदी मरीज ओरल कैंसर के

बीआरडी के रेडियोथेरेपी के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश रावत ने बताया कि पुरुषों में मुख कैंसर और महिलाओं में स्तन व सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। ओपीडी में 24 फीसदी ओरल कैंसर के मरीज हैं। जबकि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के 18 फीसदी मरीज रहे। स्तन कैंसर के 12.6, गॉल ब्लेडर कैंसर के 9.6, फेफड़े के 4.5, पेट व आंत के 4.52, मलद्वार के 2.48, ब्लड के 2, प्रोस्टेट के 1.80, लिम्फोमा के 1.56 और लिवर 1.43 फीसदी मरीज पहुंच रहे हैं।

नहीं हो पा रही हैं सर्जरी

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ चिकित्सा संस्थानों में कैंसर मरीजों की सर्जरी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज और एम्स में अभी तक कैंसर सर्जरी शुरू नहीं हो सकी है। प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल के अनुसार बीआरडी में इस वर्ष बांड पर कैंसर सर्जन नहीं मिला। नतीजतन, गंभीर मरीजों को कहीं और रेफर किया जा रहा है।

बगैर चीरा लगाए थायराइड कैंसर की अनोखी सर्जरी

पूर्वी यूपी में पहली बार थायराइड कैंसर की सर्जरी बगैर गले पर चीरा लगाए हो गई। सिनर्जी कैंसर इंस्टिट्यूट में डॉ. आलोक तिवारी ने कांख के पास से दूरबीन विधि अपनाकर युवक के गले के ट्यूमर को निकाल दिया। इसे ट्रांसएक्सिलरी थायरॉडेक्टॉमी कहते हैं। इसमें चेहरे या गले पर कोई निशान नहीं लगा। इसे इंडोस्कोप की मदद से किया गया। बताया जाता है कि देवरिया निवासी 28 वर्षीय युवक सऊदी अरब में नौकरी करने गया था। वहां गले में सूजन व दिक्कत होने पर लौटा। जांच में थायराइड ग्रंथि में कैंसरयुक्त ट्यूमर मिला। डॉ. तिवारी ने दो घंटे की सर्जरी में ट्यूमर निकाल लिया गया। युवक की हालत सामान्य है। डॉ. तिवारी ने बताया, यह तकनीक स्कारलेस है। पूर्वी यूपी में यह पहला मामला है।

बीते पांच साल में बीआरडी में पंजीकृत कैंसर के मामले

वर्ष कुल मामले

2021 10553

2022 11720

2023 13652

2024 14312

2025 15009

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
