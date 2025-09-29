Hindi NewsUP NewsCancelled Vaishno Devi trains resume services see list
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, वैष्णो देवी जाने वाली रद्द ट्रेनों की सेवाएं बहाल, देखें लिस्ट
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अगस्त महीने में जम्मू में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई ट्रेनों का संचालन रद्द करना पड़ा था। अब रेलवे ने ट्रेन सेवाओं को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन नोटिस और पूछताछ केंद्र से जानकारी लेने की भी अपील की है।
Pawan Kumar Sharma संवाददाता, सहारनपुरMon, 29 Sep 2025 10:44 PM
